「デリカ」の魅力を再提示

三菱自動車工業は、2026年1月9日から11日まで千葉県の幕張メッセで開催されるカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」の出展概要を発表しました。

ショー初日の1月9日に発売予定の新型「デリカD：5」と、昨年10月末に発売した新型「デリカミニ」のカスタムカーを中心に、合計11台を参考出品します。

【画像】超カッコいい！ これが三菱「新型デリカD：5アルティメットギア」です！ 画像で見る（9枚）

テーマは「デリカ祭り〜遊び心を解き放て〜」をテーマにした三菱自動車ブースでは、デリカD：5とデリカミニの力強さと機能性を演出したカスタムカーを展示し、様々なテイストの車両展示やトークショーを通じて、デリカシリーズならではの“自分のクルマを作り上げる楽しさ”を提案します。

ブースは祭りを演出する装飾が施され、デリカミニの化身「デリ丸。」が各所でお出迎えするなど、にぎやかなお祭り会場に見立てた空間で遊び心を演出します。また、アジアクロスカントリーラリー2025（AXCR2025）で総合優勝を果たした「トライトン」ラリーカーやデリカD：5サポートカーも展示されます。

出品されるクルマとして、「デリカミニ DELIMARU FESTA（デリ丸。フェスタ）」は、ブーステーマである「デリカ祭り」を表現した一台です。デリカミニをデカールとラッピングで装飾し、化身であるデリ丸。を随所にあしらい、ヘッドレストもデリ丸。が装備されています。お祭り会場のようなブースの雰囲気に合わせ、デリカミニに乗る「巨大デリ丸。」にも法被を着せて“祭り”感を演出しています。

「デリカD：5 ULTIMATE GEAR（アルティメットギア）」は、デリカD：5のタフさをさらに磨き上げ、悪路でも突き進んでいける力強さを表現した一台です。30mmのリフトアップに加え、悪路走行での衝撃から車体を守るバンパーガードを装着しています。さらに、ザラザラとして傷が目立ちづらいラプター塗装を車両全体に施すことで、ワイルドな仕様に仕上げています。

「デリカミニ ULTIMATE GEAR（アルティメットギア）」は、ホワイトとブラックのオリジナル2トーンカラーのデリカミニに、力強さやタフさを演出するラプター塗装を施しています。また、フロントグリルガード、ルーフラック、リアラダーの採用や、20mmリフトアップしたサスペンションにより、悪路を駆け抜けていく冒険心を表現し、細部までカスタムを施した一台です。

「デリカD：5 ACTIVE CAMPER（アクティブキャンパー）」は、ホワイトバーチの木目が生み出す温もりと落ち着きあるブラウンのインテリアが特徴です。このインテリアはキャンピングカーメーカー「ダイレクトカーズ」とアウトドアブランドの「LOGOS」がコラボレーションしたものを採用しています。上質なアウトドアスタイルを提案しながら、デリカD：5の4WD性能により、普段使いから週末の冒険までスマートに使いこなせる一台です。

「デリカミニ ACTIVE CAMPER（アクティブキャンパー）」は、デリカミニにポップアップルーフを採用し、さらにフロントスキッドバーやマッドフラップを装着することで、仲間と一緒にアウトドアへ出かけたくなるカスタムとなっています。また、約25mmのリフトアップキットを採用して悪路走破性も向上させ、アウトドアを本気で楽しめる仕様としています。

「DELICA mini × “DALI” with DAMD（デリカミニ×ダリウィズダムド）」は、カスタムパーツメーカーDAMDの新ブランド「DALI」のアクセサリーによって仕上げたオリジナルのカスタムカーです。グリル及びライトは「パジェロ」をオマージュし、三菱自動車らしさを残しつつレトロな印象とすることで、かわいくもワイルドなスタイリングとしました。

「デリカD：5 Wild Adventure style（ワイルドアドベンチャースタイル）」は、三菱自動車純正アクセサリー装着モデルです。新設計したフラットキャリアや、ラリー車をイメージした吊りベルト付き大型マッドフラップ、無骨さ漂うステンレス製のリアアンダーカバーなどを装着し、デリカD：5のタフさを最大限引き出しています。

「デリカミニ Wild Adventure style（ワイルドアドベンチャースタイル）」も三菱自動車純正アクセサリー装着モデルです。カモフラージュ柄のデカールやデリカミニ専用ルーフラック、マッドフラップを装着し、タフでワイルドなイメージを演出しています。デリカD：5の同スタイルともリンクしたカスタマイズとなっており、一部外装用品に東京オートサロン出展用特別色を施したスペシャルバージョンです。

「デリカミニ』トミカ55周年仕様」は、昨年のトミカ55周年「自動車メーカーコラボプロジェクト」で製作したデリカミニです。マグマのようにエネルギッシュな赤色から巻き上がる煙をイメージしたグラフィックを車両前方からサイドにかけてレイアウトしています。さらにトミカとコラボレーションの「55th ANNIVERSARY」ロゴをゼッケンに見立て、「TOMICA」ロゴをスポンサーステッカーのように配置し、ラリー車のような雰囲気に仕上げています。

このほか、ラリー関連車両として、トライトンラリーカー（AXCR2025 優勝車）も展示されます。ピックアップトラックであるトライトンをベースに、軽量化、足回りの改良、エンジン性能・耐久信頼性の向上等が施されたAXCR2025参戦車です。チャヤポン・ヨーター選手とピーラポン・ソムバットウォン選手が8日間、約2300kmにわたる過酷なラリーを激走し、3年ぶりに王座を奪還した優勝車そのものです。

最後に、「デリカD：5 AXCR2025サポートカー」は、デリカD：5が従来もつ堅牢性・操縦性・走破性を活かしたAXCR2025サポートカーです。展示車両は、スタートやゴール地点、中間サービス、悪路となるコースサイドへの移動で、増岡浩総監督が実際に乗車していた車両です。

そのほか、三菱ブースではAXCR2025優勝記念ドライバーズトークや新作企業ブランドCMエピソードトーク、デリカ祭 スペシャルカスタムトークなどが開催される予定です。