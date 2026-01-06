¡Ö¸ª¤ËÏÓ¤ò²ó¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹ø¤Ë¼ê¤ò¡Ä¡×¤¿¤«¤ß¤Êà¿ÈÄ¹º¹20¥»¥ó¥Áá¥Ó¥Ã¥¯¥ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¨¤¤¿ÈÄ¹º¹¡×¡Ö¥Ó¥Ó¤ë¤è¤Í¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°áÁõ¤Ç¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤â
¡¡¸µAKB48¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß(34)¤¬¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤Î¿ÈÄ¹º¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤µ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ë¤â¶Ã¤¡¡¸ª¤ËÏÓ¤ò²ó¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹ø¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢AKB48¤Î20´ü¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÂç²ìºÌÉ±(19)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¿ÈÄ¹148¥»¥ó¥Á¤Ç168¥»¥ó¥Á¤ÎÂç²ì¤È¤Ï20¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÄ¹º¹¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°áÁõ¤ÇÆ¬°ì¤ÄÊ¬¤Û¤ÉÇØ¤Î¹â¤¤Âç²ì¤Ë¡¢¹â¶¶¤Ï¸ÍÏÇ¤¦ÍÍ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶Ã¤¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¿ÈÄ¹º¹¡×¡Ö³Î¤«¤ËÂç¤¤¤¡×¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤¦¤È¡¢¤µ¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØ¤Î¹â¤µ¤Ë¥Ó¥Ó¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤ª¤â¤·¤í²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¥É¥ó¥Þ¥¤¡×¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥¹¥²¡¼Âç¤¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£