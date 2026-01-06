「三田製麺所」公式アプリ内にて新春くじ配信中！ ハズレなしで「麺類1杯無料」などが当たるチャンスが1/12まで

麺類1杯無料や全部のせ無料が当たる！ 三田製麺所がアプリでハズレなしの「新春くじ」を開催

つけ麺専門店「三田製麺所」が、2026年1月6日（火）から1月12日（月）までの期間限定で、公式アプリ内にて「新春くじ」を配信します。

今回初めてミニゲーム機能を搭載し、毎日1回、最大7回まで抽選に参加可能。

A賞の「麺類1杯無料」をはじめ、B賞「全部のせ無料」、C賞「唐揚げ1個無料」、D賞「味玉1個無料」、E賞「黒ウーロン茶」など、ハズレなしで必ずクーポンが当たります。新年の運試しに、お得な“つけ麺初め”を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（以下、プレスリリースより）

【三田製麺所からのお年玉2026】1月6日から1月12日まで、必ずクーポンがもらえる“新春くじ”をアプリで配信

三田製麺所公式アプリをダウンロードで新年最初の“運試し”を！！

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村上竹彦）が運営する『つけ麺専門店 三田製麺所』は、2026年1月6日（火）〜1月12日（月）の期間、公式アプリ内で“ハズレなし”の新春くじクーポンを配信いたします。

今回の新春くじは、公式アプリにミニゲーム機能を初めて搭載しての配信となります。アプリを開いて新春くじを引くと、その場で必ずクーポンが当たります。

さらに今回は、抽選で麺類無料券が当たるチャンスもご用意しております。

※当選内容は抽選結果により異なります。

ワクワクするラインアップをご用意し、年初めの運試しとしてはもちろん、新機能のお試しとしても気軽に楽しめる内容となっています。

当選内容の一例として、つけ麺1杯無料や全部のせ無料をはじめ、味玉、唐揚げ、黒ウーロン茶が無料となるクーポンなどをご用意。

ハズレなしで、年始から嬉しいラインアップをお楽しみいただけます。

アプリを開いてお得に美味しく、ぜひ“三田製麺所のつけ麺初め”をお楽しみください。

■新春くじ概要

■ 新春くじとは

ハズレなしで特典が当たる、三田製麺所公式アプリ限定のお年玉クーポン企画です。

■ 実施期間

2026年1月6日（火）6:00 〜 1月12日（月）営業終了まで

※店舗により営業時間が異なります。

※深夜営業店舗があるため、アプリ上では 2026年1月13日（月）AM6:00まで 表記されます。

■ 参加方法・抽選回数

・期間中は 1日1回抽選可能（最大7回まで）

※抽選権は毎日AM6:00にリセットされます。

※ご利用には三田製麺所公式アプリが必要です。

■ クーポン利用期限・条件

・利用可能期間：

2026年1月6日（火）6:00 〜 1月12日（月）営業終了まで

※店舗により営業時間が異なります。

・クーポンは 1日1回まで利用可能 です。

※クーポンの有効期限内に店舗へご来店ください。

※有効期限を過ぎたクーポンは無効となります。

■麺類無料券が当たるチャンスも！ワクワクするラインアップをご用意！

A賞：麺類1杯無料

B賞：全部のせ無料

C賞：唐揚げ1個無料

D賞：味玉1個無料 E賞：黒ウーロン茶

※景品内容は予告なく変更となる場合がございます。

新年のお食事は、ぜひ三田製麺所で！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

公式アプリでお得なクーポン配信中！

三田製麺所公式アプリは、ここでしか配信されないクーポンや月次来店スタンプ機能など、三田製麺所をおトクにご利用いただくための機能が盛りだくさんです。

また、新商品やキャンペーンの情報などをいち早くキャッチできるお知らせ機能もございます。

もっと知りたい三田製麺所

濃厚豚骨魚介スープが 極太麺に絡み、旨さ極まる。

もっと知りたい方はコチラへ！

■つけ麺専門店 三田製麺所について

三田製麺所は2008年に東京港区の三田に1店舗目をオープン。

2026年1月現在、全国50店舗を展開しております。

つけ麺普及の伝道師として王道の『濃厚豚骨魚介つけ麺』の他、数多くの季節限定つけ麺を提供。

また、2025年7月からは初の”ラーメンメニュー”『中華そば』を提供。

サイドメニューも充実しており名物の『唐揚げ』は第11回からあげグランプリ東日本しょうゆダレ部門で金賞を受賞。

その他、通販事業やYouTubeでの動画投稿、デリバリー専門店『出前三田製麺所』の立ち上げなど、ラーメン、つけ麺をより身近に感じて頂くため、様々な取り組みに挑戦中です。