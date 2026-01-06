六車日那乃が宝塚歌劇・星組の新トップスターお披露目公演を観劇 「心が浄化されて楽しかったです」
六車日那乃が自身のインスタグラムを更新。宝塚大劇場で星組公演を観劇したことを嬉しそうに投稿した。
【写真】「何処かのお嬢様かと…」 清楚なファッションがお似合いの六車日那乃
六車が観たのは星組の新トップスター・暁千星（あかつき ちせい）と新トップ娘役・詩ちづる（うた ちづる）のお披露目公演「恋する天動説」「DYNAMIC NOVA」だ。「姉の影響でよく見ていた星組を見れて幸せでした」「心が浄化されて楽しかったです」と感想を記すと、劇場内でプログラムを手にした写真や2人のタカラジェンヌのパネルの前で撮った写真、暁のブロマイドの写真などをアップした。投稿を見たファンからは「宝塚満喫してますね」「お洋服めっちゃ可愛いし、白のコートも可愛いですね」「何処かのお嬢様かと…」など、清楚なファッションにもたくさんのコメントが集中していた。ルーキーとして戦い抜いた昨年の六車。レギュラーツアーでは11試合に参戦し予選通過は5試合とやや苦戦。しかしステップ・アップ・ツアーでは14試合に参戦し、13試合で予選を通過。2位2回を含むトップ10には7試合も入り、明治安田ステップ・ランキングは3位に入った。同ランキング上位2名には翌年のレギュラーツアーのシード権が付与されるが、3位の六車はファイナルQTに出場し、9位に入って今季前半戦の出場権を獲得した。今季こそレギュラーツアーで大活躍することを多くのファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「2026年スタートー！」 手書きの馬イラストも可愛い菅沼菜々、新年のご挨拶
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
吉田優利の年末年始は休む間もなし 元日から家族とゴルフ、アイスホッケーやラグビー観戦、初詣に食べ歩きと楽しさいっぱい！
川崎春花が人気カフェの前で「はるぽふポーズ」 母親との2ショットも大公開「ママさんべっぴんさんや」
【写真】「何処かのお嬢様かと…」 清楚なファッションがお似合いの六車日那乃
六車が観たのは星組の新トップスター・暁千星（あかつき ちせい）と新トップ娘役・詩ちづる（うた ちづる）のお披露目公演「恋する天動説」「DYNAMIC NOVA」だ。「姉の影響でよく見ていた星組を見れて幸せでした」「心が浄化されて楽しかったです」と感想を記すと、劇場内でプログラムを手にした写真や2人のタカラジェンヌのパネルの前で撮った写真、暁のブロマイドの写真などをアップした。投稿を見たファンからは「宝塚満喫してますね」「お洋服めっちゃ可愛いし、白のコートも可愛いですね」「何処かのお嬢様かと…」など、清楚なファッションにもたくさんのコメントが集中していた。ルーキーとして戦い抜いた昨年の六車。レギュラーツアーでは11試合に参戦し予選通過は5試合とやや苦戦。しかしステップ・アップ・ツアーでは14試合に参戦し、13試合で予選を通過。2位2回を含むトップ10には7試合も入り、明治安田ステップ・ランキングは3位に入った。同ランキング上位2名には翌年のレギュラーツアーのシード権が付与されるが、3位の六車はファイナルQTに出場し、9位に入って今季前半戦の出場権を獲得した。今季こそレギュラーツアーで大活躍することを多くのファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「2026年スタートー！」 手書きの馬イラストも可愛い菅沼菜々、新年のご挨拶
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
吉田優利の年末年始は休む間もなし 元日から家族とゴルフ、アイスホッケーやラグビー観戦、初詣に食べ歩きと楽しさいっぱい！
川崎春花が人気カフェの前で「はるぽふポーズ」 母親との2ショットも大公開「ママさんべっぴんさんや」