歌手で女優の酒井法子（54）が5日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。14歳の時に受けたオーディションでその姿に感動したアイドルを明かした。

この日はかつての事務所の先輩である歌手の早見優と出演。酒井は「私14歳の時に、オーディションで早見優さんがイメージガールを務めていらっしゃったヘアコロンのシャンプー（のオーディション）。資生堂さんとビクターさんとサンミュージックさんが3社が合同でやったイメージガールになれて、ビクターさんからレコードデビューもできて、そしてサンミュージックにも入れるっていう夢のようなオーディションを、中学校3年生の私が見たんですよ、『Lemon』っていう雑誌に優さんの笑顔と共に載ってたんですよ」と明かした。

「それに応募して、福岡地区で優勝して、全国で12名の女の子が（集まって）、中野サンプラザでやった時に、優さんが目の前にいらっしゃって。もうなんか後光。“スポットライトを浴びる人とはこういう人なのか、顔ちっちゃ！”みたいな」と当時の衝撃を振り返った。

「ショートヘアで、真後ろに私、立っていて、穴が開くほど優さんのこと…見ちゃいけないと思いながらも、“はあ、優さんだ、優さんだ”って思っていて。あの時の私に言ってあげたいです。“一緒にこうやってラジオで話せる日が来るんだよ”なんて言ったら」と声を弾ませた。

酒井は優勝することはなかったが、そのオーディションがきっかけでサンミュージックに所属し、芸能界入りした。

当時について「箸にも棒にも掛からなかった」と笑う酒井に、早見は「私すっごく、法ちゃんの印象が強いの。すっごいかわいかったの。今もほんと綺麗なんだけど」とその印象を語った。