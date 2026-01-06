阪神の秋山拓巳BA（34＝ベースボールアンバサダー）が6日までに自身のXを更新し、ファンとサッカートークを繰り広げた。

秋山は5日に「マンU監督のアモリム解任？確かフロントに今しかないぞ！って就任したような それぞれの考えがある中で上手く共有できるかどうかが組織の中では大事なんでしょうね スロットもどうなるのか ペップえぐいな！」と投稿。サッカープレミアリーグの名門、マンチェスターユナイテッドのアモリム監督が解任されたことに触れリバプールのスロット監督、マンチェスターシティのグアルディオラ監督（ペップ）の名前も挙げた。

阪神で現役15年を続けた右腕の意外な投稿にファンも反応。「お〜秋山さんからマンUの話題。新鮮だなぁ〜」「あれ？秋山さんサッカー興味あったんですか」などとリプライが続いた。その中で「秋山さんはプレミアリーグでどこのファンですか？」という質問に秋山は「好きなチームはないけど気づいたらアーセナルを応援してるというかアルテタを応援してる ギョケレシュとかマルティネッリみたいなプレースタイルが好き 日韓W杯の時大五郎カットしてました」とアーセナルの選手の名前を挙げて回答。これにリヴァプールのファンとみられるアカウントから「秋山さん敵認定です！」と宣戦布告されると「リヴァプールも遠藤選手いるしソボスライのメンタリティも好きですよ!ただエキティケとったのにイサクまで?とはなったすね！今のところ思うように機能してないのもサッカーの面白さですよね！」とリヴァプールの補強にも言及して通なところを披露した。

これだけでは終わらずファンが「秋山がプレミア好きなのって初出?秋山くらいの年齢の人はやっぱユナイテッドが好きなんやなぁ」と投稿すると「MSNちゃいます？」と2010年代に活躍したスペインリーグ・バルセロナのメッシ（M）スアレス（S）ネイマール（M）のトリオを挙げていた。