京都は6日、京都市内で新体制発表会を開催した。今季6シーズン目を迎えるチョウ貴裁監督を始め、完全移籍加入の選手を含む新加入9選手が登壇。2月に開幕する特別大会「百年構想リーグ」での優勝を宣言した。

スローガンは「Take the Crown」（頂上奪取）。指揮官は「間違いなく“wait the crown”では優勝は手に入ってこない。自分たちが手に入れようと思わない限り、それは実現できない」と強調。昨季はクラブ最高順位3位になり、今季は「全員が優勝という気持ちを持って臨むシーズンは正直、僕の監督人生の中でも初めてかもしれない」という。自ら奪いにいく強い気持ちを表現した。

百年構想リーグは昇降格がなく、各クラブによって定める目標が違う。だがチョウ貴裁監督は「トライ、チャレンジとは考えていない。真剣に取り組み、タイトルにいかないと選手に失礼になる。半年間も熱い戦いにしたい」と明言。同リーグで優勝すればタイトルとしてカウントされ、来季アジアチャンピオンズリーグエリート出場権も獲得できる。頂点を奪いにいく戦いが、いよいよ始まる。