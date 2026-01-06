タレントのミッツ・マングローブ（50）が6日、MBSラジオ「松井愛のすこ〜し愛して MORE」（月〜金後2・00）にリモート出演。昨年大みそかの「NHK紅白歌合戦」について語った。

ミッツはOGが集結し「フライングゲット」や「ヘビーローテーション」など往年のヒット曲を4曲メドレーで披露したAKB48をはじめ、氷川きよしが特別企画で美空ひばりさんの「愛燦燦（さんさん）」を披露したほか、26年ぶりに出場した堺正章など「紅白っぽさがちりばめられていた」と振り返った。

その上で「ユーミン（松任谷由実）がAIと今年は自分の声を融合させて新譜を出したわけじゃない？原点である荒井由実の曲を歌いますって。正隆さんがパイプオルガン弾いて」と夫・松任谷正隆氏と共演した場面を回想。「AIと混ぜてやるのかと思ったけど地声で。これがユーミンがAIと融合しつつもまだAIと戦ってるんですよ。ファイターなんですよ」と70歳を過ぎた現在も歌手として戦っていると称賛した。

一方で「それに対して聖子ちゃんが、『AIって何ですか？』みたいな感じで『とにかく明かり当ててください』みたいな感じで、真っ白な中で、青い珊瑚礁歌う。『AIなんか、どこ吹く風』みたいな。この対照がすごく面白かった」とお人形のようにアイドルとして舞台に立って歌った松田聖子も素晴らしく、2人の歌手が対照的だったと興味深く語り「それを袖からニコニコ見てる郷ひろみさんを見て…」としみじみ。

だからこそ、今回の紅白は「面白かった。2回見ちゃった」と大満足だったと語った。