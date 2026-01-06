女優でモデルの斉藤里奈（25）が25歳記念デジタル写真集「PEACH！」をリリースすることが6日、分かった。配信元の講談社が発表した。

タイトルのごとく、美しく鍛え上げた“桃尻”ぶりを披露しているといい、水着やランジェリーショットなどを全100ページに渡って収録。しなやかさと色気を併せ持つボディーラインを、ナチュラルかつ大胆にみせた渾身（こんしん）の一作となっているという。

斉藤は「初めてご一緒する方もいる中で、あたたかい空気感を作ってくださったスタッフの皆さんのおかげで、リラックスできて、終始楽しく撮影することができました！」と振り返り、見どころについて「今までにはないような大人っぽい衣装や大人っぽい表情が見どころかなと思います。また、身体作りには常に力を入れていて、グラビアのお仕事をする度にベストを更新している！！とも言えるくらい頑張っているので、そこも見てもらえたらうれしいです」とPRした。

2001年生まれで、誕生日の今年元日に25歳を迎えた。「ミスマガジン2022」受賞から本格的にグラビアデビューで、2023年に大学を卒業後、ドラマ・映画を中心に活動している。ファンらへ向け「日頃から応援してくださる皆さんのおかげで、25歳のアニバーサリー写真集を出すことができて、とてもうれしいです。皆さんに楽しんでもらえるようなカットが盛りだくさんだと思うので、最後のページまでじっくり見てもらえたらと思います。これからも応援よろしくお願いします！」と呼びかけた。