JAL（日本航空）は、2026年の幕開けを祝うビッグキャンペーン「JALunLun 新春セール 2026」を1月7日（水）から開催します。注目の国内線片道7,700円〜のタイムセールをはじめ、国内線特典航空券の最大2,500マイル割引、さらに抽選でハワイ旅行などが当たる「お年玉」企画まで、かつてない豪華な内容となっています。本記事では、争奪戦必至のセールスケジュールから、効率よくマイルを貯める・使う攻略法まで、最新情報をまとめて紹介します。

お年玉が残っていれば即ポチ！国内線7,700円の衝撃

今回のセールの目玉の一つは、やはり国内線航空券のタイムセールです。対象期間は1月7日(水)と8日(木)の2日間限定で、国内線航空券が片道7,700円からという設定で販売されます。

国内タイムセールは1月7日8日限定開催

また、航空券と宿泊がセットになった「JALダイナミックパッケージ」でも、新春限定のクーポンが配布されます。1月7日(水)〜21日(水)までの期間中、1グループにつき最大50,000円割引となるクーポンが用意されており、冬の旅行をお得に予約するチャンスです。

マイルを持て余している諸君に告ぐ！特典航空券が最大2,500マイル引きだぞ

マイルを使って旅行を計画している人にも朗報です。1月7日(水)〜13日(火)までの7日間限定で、国内線特典航空券が通常よりも少ないマイル数で交換できる「ディスカウントマイル」が実施されます。

期間中は最大で2,500マイル引きとなり、通常よりもお得に特典航空券を利用可能です。

海外旅行に関しては、海外ホテルでの宿泊代金100円につき6マイルたまるキャンペーンや、シンガポール線の特典航空券が片道9,100マイルからとなる設定も用意されています。

海外タイムセール

寒すぎる日本を脱出せよ！抽選でハワイ旅行が当たる夢企画

セールと同時に、豪華賞品が当たる「新春特別企画」も実施されます。1月7日(水)〜21日(水)までの期間中、抽選で総勢2,026名に「初夢プレゼント」が当たります。

目玉賞品にはハワイ旅行などがラインナップされており、新年早々大きな運試しに挑戦できます。

お年玉キャンペーンも実施されます

また、航空商品の購入と「JAL Mall」もしくは「JALとっておきの逸品」の利用を組み合わせることで、500名に2,026マイルが当たるキャンペーンも開催されます。

マイル生活も捗るぞ！ショッピングやカード紹介で貯まりまくり

旅行以外のシーンでもマイルが貯まる企画が目白押しです。

・JALカード会員紹介：最大7,000マイルプレゼント（1/7〜1/21）

・JAL Mall：最大12倍マイル、最大80%OFFのセール開催（1/7〜1/21）

・JAL Wellness & Travel：60,000歩達成などの条件クリアで7,000マイルが当たる（1/11〜1/17）

・JALふるさと納税：新規登録で100マイル進呈、最大5,000マイルが当たるチャンス（1/7〜1/21）

JALの飛行機 （写真：PIXTA）

「JALunLun 新春セール 2026」概要

【開催期間：2026年1月7日(水)0:00〜1月21日(水)】

・国内線タイムセール：1月7日(水)〜1月8日(木)

・国内線特典航空券セール：1月7日(水)〜1月13日(火)

▼主な内容

・国内航空券 7,700円〜

・国内線特典航空券 最大2,500マイル引き

・航空券＋宿泊 最大50,000円割引クーポン

・抽選で2,026名にハワイ旅行などプレゼント

2026年の旅を最高にお得にスタートさせる『JALunLun 新春セール』は1月7日0時から。特に国内線7,700円セールや特典航空券の割引は期間が非常に短いため、事前のスケジュールチェックとJMBログインの準備が欠かせません。抽選で当たるハワイ旅行という大きな初夢も楽しみですね。新春ならではのこのチャンスを逃さず、お得な空の旅を予約しましょう！

（画像：JAL Webサイトより）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）