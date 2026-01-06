今季第11週の週間MVPにブレイザーズのアブディヤ、シクサーズのマクシーが選出

1月6日（現地時間5日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第11週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

昨年12月30日から今年1月5日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからポートランド・トレイルブレイザーズのデニ・アブディヤ（初選出）、イースタン・カンファレンスではフィラデルフィア・セブンティシクサーズのタイリース・マクシー（通算4度目）となった。



キャリア6年目で初の週間MVPに選ばれたアブディヤは、期間中に平均26.8得点8.5リバウンド9.8アシストの“トリプルダブル級”の好成績を残し、ブレイザーズを3勝1敗へけん引。

一方のマクシーは昨年11月3日以来、今シーズン2度目の選出。期間中を3戦全勝で終えたシクサーズで、リーグベストの平均34.7得点に6.7リバウンド8.7アシスト1.7スティール1.3ブロックを記録。フィールドゴール成功率61.2パーセント、3ポイントシュート成功率53.8パーセントをマーク。

6日終了時点で、アブディヤが所属するブレイザーズは3連勝中でウェスト9位の17勝20敗、マクシーが引っ張るシクサーズはイースト5位の19勝15敗としている。第11週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第11週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



デビン・ブッカー（サンズ）



ステフィン・カリー（ウォリアーズ）



ケビン・デュラント（ロケッツ）



アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



カワイ・レナード（クリッパーズ）

・イースタン・カンファレンス



ヤニス・アデトクンボ（バックス）



パオロ・バンケロ（マジック）



アンソニー・ブラック（マジック）



ジェイレン・ブラウン（セルティックス）



ケイド・カニングハム（ピストンズ）



ジョエル・エンビード（シクサーズ）



ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）



ノーマン・パウエル（ヒート）



