【京王Jr.ウインターカップ】金沢学院大附中が序盤でリードを奪い3回戦突破…小田とカルドウェルが攻守で活躍

1月6日、京王アリーナTOKYOにて行われている「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」は大会3日目を迎えた。男子3回戦に進出した金沢学院大学附属中学校（石川県）はNOSHIRO BASKETBALL ACADEMY（以下NBA、秋田県）と対戦した。

金沢学院大附中は序盤からエンジン全開。先発出場した小田爽太郎がスティールとアシストなど活躍を見せると、カルドウェル佳哉が得点を重ねリードを奪う。第2クォーター終盤には小田が3ポイントシュートを沈めるなど試合を優位に進め、31－19で前半を終了した。後半はリードを保ったまま試合を進め主導権を握り、随所で小田とカルドウェルが得点を挙げ56－40で金沢学院大附中が準々決勝への切符を手にした。

カルドウェルは14得点5リバウンド3ブロック、小田は12得点9リバウンド2アシスト2スティールと攻守で活躍を見せた。一方でNOSHIRO BAでは藤田大我が14得点をマークするも、終始シュート確率が上がらず敗戦となった。

■試合結果



＜男子3回戦・第1試合＞



NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY 40－56 金沢学院大学附属中学校



N B A｜ 9｜10｜11｜10｜＝40



学院大中｜18｜13｜12｜13｜＝56

【動画】金沢学院大附属中vsNOSHIRO BASKETBALL ACADEMYハイライト