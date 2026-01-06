明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
０９：３０ 豪・消費者物価指数
１６：４５ 仏・消費者信頼感指数
１７：５５ 独・失業率
１７：５５ 独・失業者数
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
○決算発表・新規上場など
決算発表：カネコ種<1376>，暁飯島工業<1997>，サンエー<2659>，ＡＢＣマート<2670>，ハニーズＨＤ<2792>，ＵＳＭＨ<3222>，ワールド<3612>，ライトオン<7445>，ダイセキ<9793>，天満屋ス<9846>，吉野家ＨＤ<9861>
出所：MINKABU PRESS
