¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç²ÈÅÅ¤â¿©´ï¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡ª Í¹¦¥Ü¡¼¥ÉÉÕ¤¥¥Ã¥Á¥ó¼ýÇ¼¤¬¥¿¥ó¥¹¤Î¥²¥ó¤«¤é
¡¡¥¿¥ó¥¹¤Î¥²¥ó¤Ï2025Ç¯12·î26Æü¤Ë¡¢Í¹¦¥Ü¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¼ýÇ¼À¤È²ÈÅÅ»ÈÍÑ»þ¤Î¾øµ¤¡¦Ç®ÂÐºö¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹Àß·×¤Î¡ÖÍ¹¦¥Ü¡¼¥ÉÉÕ¤¥¥Ã¥Á¥ó¼ýÇ¼¡×¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥·¥ã¥Ó¡¼¥¢¥Ã¥·¥å¡¢¥·¥ã¥Ó¡¼¥¢¥Ã¥·¥å¤Î2¿§¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü5999±ß¡£
¡¡¡ÖÍ¹¦¥Ü¡¼¥ÉÉÕ¤¥¥Ã¥Á¥ó¼ýÇ¼¡×¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼ýÇ¼¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ò1Âæ¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦°ÂÁ´À¡¦¼ýÇ¼ÎÏ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯È÷¤¨¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¼ýÇ¼¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ±ûÉô¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¼ýÇ¼¤Ï¡¢±ü¹Ô¤39cm¤Ç°ìÈÌÅª¤ÊÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò¼ý¤á¤é¤ì¡¢²ÈÅÅ¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â°µÇ÷´¶¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¶õ´Ö¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤é¤ì¤ë¡£Ä´Íý²ÈÅÅ¤ò1¥«½ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´Íý¤«¤éÇÛÁ·¤Þ¤Ç¤ÎÆ°Àþ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢Éý¤Ï85cm¤È½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ä´ÍýÃæ¤Î°ì»þÅª¤ÊÃÖ¤¾ì½ê¤äÇÛÁ·½àÈ÷¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºî¶È¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¼ýÇ¼¤È¥¹¥é¥¤¥ÉÃª¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤ÏÍ¹¦¥Ü¡¼¥É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ä¾®Êª¤ò¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÅÅ¤Î»ÈÍÑ»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¾øµ¤¤äÇ®¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Æ¨¤·¤Æ¡¢¼ýÇ¼ÆâÉô¤ÎÎô²½¤ä¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2¸ý¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÅÅ¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¾åÃÊ¤Î³«¤Èâ¼ýÇ¼¤Ë¤Ï¡¢5ÃÊ³¬¤Ç¤Î¹â¤µÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê²ÄÆ°Ãª¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©´ï¤ä¥°¥é¥¹¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²¼ÃÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢°ú¤½Ð¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥¹¥é¥¤¥ÉÃª¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿æÈÓ´ï¤äÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤ò»È¤¦ºÝ¤Ï°ú¤½Ð¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÈÍÑ»þ¤Î¾øµ¤¤òÆ¨¤·¤ä¤¹¤¯²ÈÅÅ¤ò°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥é¥¤¥ÉÃª¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¼ÃÊ¤Î³«¤Èâ¼ýÇ¼¤Ë¤Ï¡¢ÃªÈÄ¤ÎÃåÃ¦¡¦¹â¤µÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê²ÄÆ°Ãª¤òºÎÍÑ¤·¡¢5ÃÊ³¬¤Ç¤Î¹â¤µÄ´À°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤Ä´Íý´ï¶ñ¤ä¿¼·¿Æé¡¢¿©ÉÊ¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ê¤É¤âÌµÍý¤Ê¤¯¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÑ²Ù½Å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃªÈÄ¤¬Ìó5kg¡¢ºÇ²¼ÃÊ¤ÏÌó10kg¤Î¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ýÇ¼¤ÈÏ¢·ë¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤â¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥·¥ã¥Ó¡¼¥¢¥Ã¥·¥å¡¢¥·¥ã¥Ó¡¼¥¢¥Ã¥·¥å¤Î2¿§¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü2999±ß¡£
¡ü¸Â¤é¤ì¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è
