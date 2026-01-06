２５年度ＪＲＡ賞の受賞馬選考委員会が６日、東京都港区のＪＲＡ本部で行われ、注目された年度代表馬の座は、日本調教馬として史上初となるブリーダーズＣクラシック（米Ｇ１）制覇を達成したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）が獲得した。最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースも受賞。同馬は株式会社サイバーエージェント会長の藤田晋氏の所有馬としても知られている。

ダート界で世界の頂点に立った実力馬が、ＪＲＡでも新たな扉を開けた。ＪＲＡ賞の長い歴史の中でダート馬が年度代表馬になったのは史上初の快挙。同馬は２５年２月のサウジＣでロマンチックウォリアーを破って海外Ｇ１初制覇を達成。次戦のドバイワールドＣは３着に敗れたものの、１１月にアメリカのデルマー競馬場で行われた世界最高峰のダートＧ１であるブリーダーズＣクラシックを制し、その名を世界にとどろかせた。

２５年の日本での出走は船橋競馬場で行われた交流重賞の日本テレビ盃・Ｇ２（１着）のみでＪＲＡでの出走はなかったが、対象年にＪＲＡのレース未出走馬が年度代表馬になったのは、９９年度のエルコンドルパサーに次ぐ２例目となった。ちなみに２４年度のフォーエバーヤングはサウジダービー、ＵＡＥダービー、ジャパンダートクラシック、東京大賞典を制していたものの、最優秀３歳牡馬、最優秀ダートホース、年度代表馬の各部門で次点となって無冠に終わり、特別賞のみの受賞となっていた。

なお、フォーエバーヤングは今後、昨年と同様に連覇の懸かるサウジＣ・Ｇ１（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ）からドバイワールドＣ・Ｇ１（３月２８日・ＵＡＥメイダン）への参戦を予定している。