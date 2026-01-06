ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤·¤¿Ä»¼è¡¦¶¹Á»Ô½Ð¿È¤ÎµÜÀîÂç½õ¡¢¼Â²È¤ÎÌµ»öÊó¹ð¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡É×ÉØÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖµÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¡×¤¬6Æü¡¢Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ö·Ý½Ñ²ñ´ÛÈþ³ÚÍè¡Ê¤ß¤é¤¯¡Ë¡×¡ÊÆàÎÉ¸©À¸¶ð»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÂç½õ¡¦²Ö»Ò¤ÎÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¡×³¨ËÜ¸¶²èÅ¸¡Ê7¡Á11Æü¡¢Æ±½ê¡¦¾ïÀßÅ¸¼¨¼¼¡Ë¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡Âç½õ¤ÏÄ»¼è¸©¶¹Á»Ô½Ð¿È¡£¤³¤ÎÆü¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿Ä»¼è¡¦Åçº¬¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÉ¤ì¤Æ¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï¢Íí¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Á¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼Â²È¤Ï¿ÌÅÙ3¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢Ãì¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê´¤¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡²Ö»Ò¤â¡Ö°ì±þ¡¢ÌýÃÇ¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡Æ±Å¸¤Ï¡¢²Ö»Ò¤¬1988Ç¯¤´¤í¤«¤éÉÁ¤¡¢89¡Á91Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿²èËÜ½¸¡ÖÂç½õ¡¦²Ö»Ò¤ÎÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¡×¤Î¸»¤¬Ìò150ÅÀ¤ÎÃæ¤«¤é30ÅÀÍ¾¤ê¤ò9Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£