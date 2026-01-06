【CAPCOM WINTER SALE】 ニンテンドーeショップ：～1月14日23時59分まで PS Store：～1月21日23時59分まで Steam Store：～1月11日2時59分まで

カプコンは、セール「CAPCOM WINTER SALE」をニンテンドーeショップ、PlayStation Store、Steam Storeにて開催している。開催期間はニンテンドーeショップが1月14日23時59分、PS Storeが1月21日23時59分、Steam Storeが1月11日2時59分まで。

ニンテンドーeショップでは、「逆転裁判」シリーズの「逆転検事1&2 御剣セレクション」、「逆転裁判456 王泥喜セレクション」をはじめ、「カプコン ファイティング コレクション2」、「MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス」などの対戦格闘ゲームや「鬼武者2」、「ゴースト トリック」などがお買い得価格で販売されている。

また、PS Storeでは、「デビル メイ クライ」シリーズ、「戦国BASARA」シリーズに加え、「Capcom Arcade Stadium」の追加タイトルが全品50%OFFで登場。

Steam Storeでは「ストリートファイター6」の追加コンテンツ「キャラクターパス」、「アルティメットパス」がセールラインナップに追加されている。

ニンテンドーeショップ

開催期間：～1月14日（水）23時59分まで

Nintendo Switch「逆転検事1&2 御剣セレクション」（ゲーム本編）

通常価格：4,990円

セール価格【50%OFF】：2,495円

Nintendo Switch「逆転裁判456 王泥喜セレクション」（ゲーム本編）

通常価格：5,990円

セール価格【60%OFF】：2,396円

Nintendo Switch「逆転裁判123 成歩堂セレクション」（ゲーム本編）

通常価格：2,990円

セール価格【66%OFF】：990円

Nintendo Switch「逆転裁判123+456 コレクション」（ゲーム本編 パック）

通常価格：6,990円

セール価格【55%OFF】：3,145円

（収録内容）

「逆転裁判123 成歩堂セレクション」

「逆転裁判456 王泥喜セレクション」

Nintendo Switch「大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-」（ゲーム本編）

通常価格：4,990円

セール価格【60%OFF】：1,996円

Nintendo Switch「カプコン ファイティング コレクション2」（ゲーム本編）

通常価格：4,990円

セール価格【25%OFF】：3,742円

Nintendo Switch「カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック」（ゲーム本編 パック）

通常価格：6,990円

セール価格【35%OFF】：4,543円

（収録内容）

「カプコン ファイティング コレクション」

「カプコン ファイティング コレクション2」

Nintendo Switch「MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス」（ゲーム本編）

通常価格：5,990円

セール価格【50%OFF】：2,995円

Nintendo Switch「ストリートファイター30th アニバーサリーコレクション インターナショナル」（ゲーム本編）

通常価格：2,990円

セール価格【66%OFF】：990円

Nintendo Switch「鬼武者2」（ゲーム本編）

通常価格：3,990円

セール価格【35%OFF】：2,593円

Nintendo Switch「鬼武者1+2 パック」（ゲーム本編 パック）

通常価格：4,990円

セール価格【40%OFF】：2,994円

（収録内容）

「鬼武者」

「鬼武者 2」

Nintendo Switch「ゴースト トリック」（ゲーム本編）

通常価格：3,990円

セール価格【75%OFF】：997円

PS Store

開催期間：～1月21日（水）23時59分まで

PS5「デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション」（ゲーム本編）

通常価格：3,990円

セール価格【75%OFF】：997円

PS4「デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック」（ゲーム本編）

通常価格：2,990円

セール価格【75%OFF】：747円

PS4「デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション」（ゲーム本編）

通常価格：3,046円

セール価格【68%OFF】：974円

PS4「デビル メイ クライ HDコレクション」（ゲーム本編）

通常価格：4,063円

セール価格【64%OFF】：1,462円

PS4「戦国BASARA4 皇」（ゲーム本編）

通常価格：3,046円

セール価格【68%OFF】：974円

PS4「戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET」（ゲーム本編＋追加コンテンツ）

通常価格：5,990円

セール価格【50%OFF】：2,995円

PS4「Capcom Arcade Stadium」（追加タイトル）

通常価格：各200円

セール価格【50%OFF】：各100円

【追加タイトル】

「ファイナルファイト」

「天地を喰らうII - 赤壁の戦い -」

「大魔界村」

「スーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -」

「19XX - The War Against Destiny -」

「パワードギア - STRATEGIC VARIANT」

※ほかにも、様々なジャンルのタイトルがラインナップしている（全31タイトル）

Steam Store

開催期間：1月11日（日）2時59分まで

Steam「ストリートファイター6 - Year 1 キャラクターパス」（追加コンテンツ）

通常価格：3,000円

セール価格【35%OFF】：1,950円

※「ストリートファイター6」の追加コンテンツを利用するためには、ゲーム本編（有料）が必要。

Steam「ストリートファイター6 - Year 1 アルティメットパス」（追加コンテンツ）

通常価格：5,000円

セール価格【35%OFF】：3,250円

※「ストリートファイター6」の追加コンテンツを利用するためには、ゲーム本編（有料）が必要。

Steam「ストリートファイター6 - Year 2 キャラクターパス」（追加コンテンツ）

通常価格：3,000円

セール価格【20%OFF】：2,400円

※「ストリートファイター6」の追加コンテンツを利用するためには、ゲーム本編（有料）が必要。

Steam「ストリートファイター6 - Year 2 アルティメットパス」（追加コンテンツ）

通常価格：5,000円

セール価格【20%OFF】：4,000円

※「ストリートファイター6」の追加コンテンツを利用するためには、ゲーム本編（有料）が必要。

現在実施されているセールの詳しい内容は「CAPCOM WINTER SALE」特設ページで確認できる。

【注意事項】

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

