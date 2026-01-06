Image: LG

テレビって見ていないときは電源を切りますよね。つまり、壁には黒くて大きな長方形が残るわけです。それが長年当たり前の光景でした。

しかし、2017年にSamsung（サムスン）が「The Frame」を発表して以降、テレビは“見るための装置”から“空間に溶け込む存在”へと役割を広げてきました。

そして2026年、その流れにLGが本格的に合流します。CES 2026で披露予定の「Gallery TV」は、テレビでありながら、テレビらしく見えないことを強く意識した製品です。

テレビらしさを削ぎ落とす

Gallery TVは、そこに「主張しすぎず存在する」ことを優先しています。ディスプレイにはmini LED方式のLCDを採用し、表面にはマット加工。これによって照明や窓の映り込みを抑え、キャンバスや紙に近い質感を演出します。

表示は「ギャラリーモード」で制御され、色味や明るさは環境光センサーを元に自動調整されます。搭載されているα7 AIプロセッサーは、LGのミドルレンジTVで実績のあるSoCですが、ここで求められているのは画質を盛ることではなく、画面の存在感を引き算することです。つまり、スペック競争とは別の軸で勝負しているディスプレイなんです。

名画を映すテレビは誰のためのものか

Gallery TVは、4,500点以上の作品を揃えるサブスクサービスの「LG Gallery+」に対応。もちろん正統派アートだけでなく、家族写真やAI生成アートだって映すことができますよ。

この市場はすでに活況を見せていて、Samsungは「The Frame Pro」へと進化し、TCLやHisense（ハイセンス）も独自路線でキャンバスTVを展開しています。LGは後発ながら、単発モデルではなくアートTVをラインアップとして展開する姿勢を示しています。今後サイズ展開が広がれば、日本でも人気が出る予感。

私自身、テレビ番組はほとんど見ないので、テレビ単体の購入を考えたことはありませんでした。ただ、配信やゲームもできて、ふだんはアートになるディスプレイだとしたら、それは少し欲しくなりますね。