＝LOVE諸橋沙夏、美脚透けるタイツコーデ 草津旅行ショットに「可愛さもスタイルもレベチ」「見惚れちゃう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの諸橋沙夏が1月5日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開した。
【写真】29歳イコラブメンバー「完璧な着こなし」美脚透けるタイツコーデ
諸橋は「友達と草津へ」と記し、オフショットを投稿。黒のアウターとミニ丈のボトムス、黒のタイツとショートブーツを着用した美しい脚が輝くコーディネート姿を披露した。
また「美味しいもの食べて、美味しいお酒飲んで スキーして、温泉入って最高」とつづり、立ち上る湯気を楽しむ様子が収められた写真なども公開していた。
この投稿に、ファンからは「見惚れちゃう」「可愛さもスタイルもレベチ」「完璧な着こなし」「冬の景色に映える美しさ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆諸橋沙夏、美脚透ける冬コーデ披露
◆諸橋沙夏の投稿に「可愛さもスタイルもレベチ」と反響
