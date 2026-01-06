Snow Man、ライブの開演時刻を急遽30分後ろ倒し 地震の影響で交通機関に乱れ
【モデルプレス＝2026/01/06】Snow Manの公式X（旧Twitter）が6日、更新された。同グループのライブ「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」の開演時刻を変更すると発表した。
続けて「当日のご案内となりましたことお詫び申し上げます。また、ご同行者様にもお伝えいただけますようお願いいたします。交通情報に十分ご注意いただき、お時間に余裕をもってお越しください」と呼びかけ、「今後の交通機関の運行状況により、変更の場合があります。公演中止の場合を除き、チケット料金の払い戻しはありません」と伝えている。また、佐久間大介は同日、この投稿を引用し「安心して足をお運びください！お気をつけて！！！」とファンに向けてメッセージを送った。
◆Snow Manライブ、開演時刻変更
同アカウントは、愛知県・バンテリンドーム ナゴヤ公演について「本日1／6（火）公演の『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』につきまして、開演時間に変更がございます」と報告。同日に島根県・鳥取県で発生した地震により山陽新幹線の遅延が発生したことを受け、当初は、17：00開演予定だったが17：30開演に変更すると発表した。
◆変更後の開演時刻
【愛知】バンテリンドーム ナゴヤ
1月6日（火）15:00開場／17:30開演
※終演時間は20：15頃を予定している。
◆「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」
様々な時代の音楽やカルチャーをSnow Manなりの解釈と表現をした5枚目のオリジナルアルバム「音故知新」。そんな本作を引っ提げた今回のツアー「ON」は、アルバムタイトルの「音（ON）」に由来。1960年代から現代まで、楽曲・映像・衣装など各年代ごとにステージを演出した。昨年に続き2年連続の5大ドームツアーとなる同ライブは、全国5都市17公演、自身ツアー最多動員数となる78万人を動員予定だ。2025年11月15日の北海道公演を皮切りにスタートし、2026年1月18日の大阪公演をもって幕を閉じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】