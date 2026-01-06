第2子出産の新妻聖子、次男抱いた密着ショット公開「愛情いっぱいの眼差しが素敵」「幸せオーラ伝わる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/06】ミュージカル女優の新妻聖子が1月5日、自身のInstagramを更新。次男との親子ショットを公開した。
【写真】44歳で第2子出産の美人歌手「可愛すぎる親子ショット」次男抱いた姿
新妻は「昨年度は新生児を抱え2人育児にあたふたする私を、たくさんの方が支えてくださいました」と記し、次男との2ショットを投稿。腕に抱いた次男の顔を愛おしそうに見つめる姿が収められていた。
また「2026年は次男1歳のお誕生日からスタート」「兄弟のサイズ差も1年でここまで変化しました」とつづり、長男が次男を抱きしめる微笑ましい写真も披露した。
この投稿に、ファンからは「愛情いっぱいの眼差しが素敵」「可愛すぎる親子ショット」「癒される」「幸せオーラ伝わる」といったコメントが寄せられている。
新妻は2017年に一般男性と結婚。2018年7月に第1子長男、2025年1月に第2子次男出産を発表している。（modelpress編集部）
