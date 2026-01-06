今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫ちゃんの肉球のビフォーアフター。投稿主さんがお手入れしてあげたところ、美しい肉球まわりになったそうです。投稿はXにて、41.8万回以上表示。2.3万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：肉球周りの毛が伸びていた猫→丁寧に整えた結果…「天才すぎるでしょ」見違えるビフォーアフター】

ちょっとメンテをサボってました

今回、Xに投稿したのは「サンドウィッチ伯爵」さん。登場したのは、猫のけっけちゃんです。投稿主さんはひさしぶりにけっけちゃんの肉球まわりのお手入れをすることにしたそうです。しばらく、メンテナンスしていなかったこともあり、けっけちゃんの肉球近くの毛は伸びていました。

肉球まわりの毛をバリカンと小さなハサミで丁寧に処理。1度にまとめては難しいそうなので、2日間かけて行ったみたいです。

その結果、けっけちゃんの肉球まわりは見違えるほど美しい仕上がりに。周辺の毛も整えられて、とても快適そうです。

けっけちゃんの可愛い肉球にほっこりするX民たち

けっけちゃんの肉球お手入れのビフォーアフター。その様子を見たXユーザーたちからは、「バッチリですね」「可愛いです」「整えられた美しい肉球まわり」「もはやイチゴチョコ」「良い肉球ですね。ぷにぷにしたいー！」などの声が多く寄せられていました。

投稿主さんに肉球まわりを整えてもらえたけっけちゃん。きっと、歩きやすくなってご機嫌になったことでしょう。そんな、けっけちゃんは投稿の少し前に15歳の誕生日を迎えたそうです。けっけちゃん、これからも長生きしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「サンドウィッチ伯爵」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。