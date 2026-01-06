猫がトイレを我慢しているときの行動5つ

基本的に寝る時間も遊ぶ時間も、食べる時間さえも融通が利きやすい猫。当然トイレのタイミングも猫次第かと思いきや、そこはちょっぴり事情が異なるよう。人知れずトイレを我慢している猫は意外に多く、膀胱炎や尿路結石は猫にとって身近な病気といっても過言ではありません。

詝それなら伝えてくれればいいのに詝と思うでしょう。おそらくSOSは送っています。しかし、あまりに些細な行動すぎて伝わりにくいのです。

ということで今回は、いち早く察知してあげてほしい『トイレの我慢』を表す行動を5つ紹介いたします。あわせて我慢につながる原因や、気づけなかった場合の危険性についても紹介していきます。

1.トイレに入るがすぐ出てしまう

トイレに行ったはずの愛猫がすぐに退出してしまうのは、何か不都合があったサインです。この行動を見かけたら、すぐにトイレの確認をしてあげてください。猫によっては、においを嗅いではその場を離れる行動を繰り返すこともあります。

もし排泄物が溜まっていればそれを除去し、何もなかった場合は砂を足してみてください。それで解決することが多いです。

というのも猫は、とても繊細な動物なので、汚れたままのトイレが使えない・砂が少ないと排泄できないというケースがよくあるのです。

2.トイレの周辺をウロウロする

トイレのコンディションが悪いからといって、尿意や便意は引っ込みません。やはりトイレに行きたい状況は続くので、次第にトイレの周辺をウロウロするようになります。

1つ目のサインを見逃してしまっても、ここで気づいてあげられればまだ間に合います。何が不快なのかを一緒に探り、理由に応じて対処してあげてください。

このとき愛猫は、ソワソワするほど排泄を我慢しています。放置してしまうと限界に達し、トイレ付近で粗相をしてしまうことも珍しくありません。

すぐ側で粗相をした形跡が見つかったときは、思うようにトイレが使えなかったと思ってあげてくださいね。くれぐれも怒ったりせずに、むしろ異変に気づけなかったことを謝りましょう。

3.激しく鳴いて訴える

猫は警戒心が強い動物なのでにおいに敏感なところがあります。ある意味、粗相ができればまだ良いほうで、ここでもまだ我慢を続けてしまうことがあります。

そんな猫が次に取る行動は、激しく鳴いて訴えることです。単なる無駄吠えではないので、いつもと違った鳴き声が聞こえた際は駆けつけてあげましょう。

そのままトイレに誘導されるかもしれないので、ついて行ってください。やはりそれなりに事情があると思います。よく分からない場合は、少量の砂をパラパラまいてみてください。もしかしたら少しにおい残りがあるのかもしれません。

4.明らかにトイレの回数が減る

トイレの我慢が習慣化すると、明らかに排泄の回数が減ってきます。

排尿は1日2～4回、排便は1日1～2回が平均です。これを目安に1回しか排尿がない場合は要注意、全く出ていない場合は危険信号です。既に膀胱炎や尿路結石の症状が始まっているかもしれません。

1日の回数がゼロであれば、遅くとも翌日中には診察を受けるようにしてください。出てはいるものの量が極端に少ない、砂にキラキラした石のようなものが見える場合も同様です。早期発見であればあるほど、本人（猫）は痛みを自覚せずに軽い治療で済みます。

膀胱炎にしても尿路結石にしても、ある程度進んでしまうと強い痛みを伴います。『痛い』という言葉を発することもできない分、辛い思いをしてしまうので、ここもなるべく早く気づいてあげたいものです。

排便は3日出なくなってしまったら便秘です。便秘自体も様々な要因があるので、ここをボーダーラインとして診察を受けるようにしてください。

5.『ギャー』と鳴く・他の症状が出る

ここまで度々、トイレの汚れや砂の不都合についてお話してきましたが、猫がトイレを我慢する原因は他にもまだまだたくさんあります。よくあるケースを挙げていくので、愛猫に当てはまるものがないか確認してみてください。

トイレが寒い場所にある

→特に冬場は暖かい部屋にも設置する

相性の悪い猫もしくは動物がいる

→安心できる場所に専用のトイレを設置する

関節が痛くて以前のようにはまたげない

→トイレにステップを置くor入口が低いものに

変更してあげる

トイレの数が少ない

→最低でも猫の頭数＋1個は用意する

以上のような事情から我慢する事態に発展した猫は、冒頭でも紹介したように膀胱炎や尿路結石を発症する恐れがあります。

少し症状が進むと痛みから『ギャー』と鳴きながら排尿したり、何度もトイレに行ってはほとんど何も出ないという現象が起こり始めます。

さらに食欲がなくなる・元気をなくす・嘔吐が見られるなどの症状が出ることがあるので、これらの異変に気づいたら診察を受けてください。可能であればその日のうちに、遅くとも翌朝には診てもらってください。

まとめ

トイレの我慢は膀胱炎や尿路結石、頑固な便秘に発展する恐れがあります。できるだけ我慢させない環境を整えてあげたいものです。猫のトイレ問題は、健康を維持するうえでとても重要です。改めてまとめていきたいと思います。

まずトイレを我慢している猫は、ソワソワと落ち着きがなくなり、トイレに入っては出るを繰り返します。その後鳴いて訴える、限界に達すると粗相をするなどの行動を取ります。

加えて残った排泄物の除去・砂を足す（軽くまく）・使いやすい場所に置き直すなどが効果的な対処法です。

猫からのSOSを見逃し、放置してしまった場合は、例のごとく尿トラブルや便秘を招きます。特に尿道が細いオス猫は、膀胱炎や尿路結石を3日間放置すると命を失う恐れすらあるので気をつけましょう。

すぐには気づけない異変もありますが、何かしらの疑問に行き着いたときは放置しないでください。トイレを我慢する行為は人間もやってしまいがちですが、猫の場合は『命に関わる危機』であることを忘れずに。些細なことでもその危険性は人間以上だと思って対応してあげてくださいね。

特に寒い冬場はトイレの我慢が起こりやすい時期です。必ず暖かい部屋にもトイレを用意して、こまめにチェックしてあげてください。

尚今回は、元々病気が背景にあるケースは割愛いたしました。尿トラブルや排便にまつわるトラブルは多種多様なので、心配事があればその都度獣医さんに相談するようにしてください。

(獣医師監修：加藤桂子)