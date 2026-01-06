2025年4月、六代目山口組は神戸山口組などとの抗争を終結すると一方的に宣言した。約10日後、六代目山口組の司令塔だったナンバー2、高山清司若頭は新設ポストの相談役に就任、その後任には弘道会三代目会長である竹内照明若頭補佐が就任している。山口組は、今年、どう動くのか。溝口敦氏と鈴木智彦氏が語り合った。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】今後の山口組について語り合ったジャーナリストの溝口敦氏とフリーライターの鈴木智彦氏

総本部が神戸から名古屋へ移るのか？

鈴木：抗争終結宣言後、山口組はすぐに人事を断行しました。そもそも竹内さんが若頭になることは、ほぼ確定人事だったじゃないですか。10年前に山口組が分裂したのも、弘道会支配が継続されそうな将来に絶望した一派が、組を割って出た。ところが、いざ抗争になってみると、弘道会が圧倒的な戦功をあげた。そのトップが若頭になるのですから、もはやこの論功行賞に誰も異議を挟めません。

溝口：竹内若頭の誕生は、次の山口組トップ……七代目組長も弘道会から輩出するという公的な宣言と読み解くべきです。宣言した以上、2026年に竹内照明七代目組長が誕生してもおかしくないでしょう。今、司─高山─竹内ラインの出身母体である弘道会内部でいろんな動きがあります。野内正博若頭が弘道会の四代目会長になったり……ああいった人事のすべては、山口組竹内七代目体制への組織固めです。そしてこうした弘道会内部の人事が、今はそのまま山口組本体の人事になる。

鈴木：山口組は弘道会にジャックされましたよね。本来、山口組の人事は、直参すべての組長から選出されるけど、今は弘道会内部の動きが、そのまま山口組本体の動きになる。不満分子は分裂抗争で出て行ったし、腹に一物のある直参組長がいたとしても、弘道会一強支配の中で、ライバルとなるほどの力はない。どれだけやりたい放題でも、不満は出ないでしょう。

溝口：決定権を持っているのはやはり高山さんですよ。今の弘道会人事は、つまり高山人事ですから。たしかに他の直参はなにも言えない。でも唯一、異を唱えられる勢力はいます。司組長です。

鈴木：高山さんにモノを言える、世界にたった1人の存在ですもんね。

溝口：今回も人事のすべてを弘道会が独占するのはさすがにまずい。山口組の若頭も弘道会以外から選出し、竹中組の安東美樹組長を擁立しようという話があった。これは司組長の意向だったと言われています。すぐ吹っ飛んじゃって相手にされなかったけどね。

鈴木：七代目組長が誕生するために絶対に必要なのは、六代目組長がトップの座を降りること。ことあるごとに田岡一雄三代目組長を崇拝していると言い続けてきた六代目組長が、神戸の山口組本家を取り戻していない情況で身を引くとは考えにくい。だからすぐ七代目が誕生する可能性は低いと見ることもできる。

溝口：山口組本部事務所は特定抗争指定で立ち入りが禁止され、手入れのために立ち入ることすら出来ない。もうボロボロらしい。いよいよ総本部が神戸から名古屋に移る可能性が強まりました。20年前からそう言われていたけど、今は移転に反対する声も上がらないような状態です。警察は山口組にとって象徴的な本部を、もう使わせないと言っている。このまま特定抗争指定が解除されなければ売却する可能性もある。

鈴木：2025年、年末恒例の事始め式が静岡県の清水一家で開催されました。これも本部移転の兆しかもしれないですね。万が一、山口組が発祥の地である神戸を捨て、名古屋に移転するなんてことになったら、完全なる新世代の幕開けです。

【プロフィール】

溝口敦（みぞぐち・あつし）／1942年生まれ、東京浅草出身。ジャーナリスト。早稲田大学政経学部卒。『食肉の帝王』で講談社ノンフィクション大賞を受賞。『暴力団』『続・暴力団』（ともに新潮社）、『ヤクザ崩壊 浸食される六代目山口組』（講談社＋α文庫）など著書多数。

鈴木智彦（すずき・ともひこ）／1966年生まれ、北海道出身。フリーライター。日本大学芸術学部写真学科除籍。ヤクザ専門誌『実話時代』編集部に入社。『実話時代BULL』編集長を務めた後、フリーに。主な著書に『サカナとヤクザ』『ヤクザときどきピアノ』など。

※週刊ポスト2026年1月16・23日号