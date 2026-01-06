抽選で２名様に矢野妃菜喜の直筆サイン当たる！エムスタイル「天空のアムネジア」プレゼントキャンペーン

エムスタイルが、スマホRPG「天空のアムネジア」にて新英雄キャラクター「豊臣秀吉」をリリース。

これに伴い、キャラクターボイスを務める声優「矢野妃菜喜」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンが開催中です。

エムスタイル「天空のアムネジア」直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン

開催期間：2026年1月1日(木) 00:00〜1月15日(木) 15:59

賞品：「豊臣秀吉」役 声優「矢野妃菜喜」さん直筆サイン色紙

当選人数：合計5名様（公式X：2名、ゲーム内：3名）

応募条件：日本国内在住の方

「天空のアムネジア」公式X（旧Twitter）とゲーム内の両方で開催されるプレゼントキャンペーンです。

公式Xでは、アカウントをフォローし対象ポストをリポストすることで応募完了。

抽選で2名に直筆サイン色紙がプレゼントされます。

また、ゲーム内でも別途キャンペーンを実施。

アプリ内で条件を満たして応募券を獲得し、専用ページから応募することで、抽選で3名にサイン色紙が当たります。

新英雄「豊臣秀吉」

新たにゲーム内に登場する英雄キャラクター「豊臣秀吉」。

人気声優の矢野妃菜喜さんがボイスを担当しています。

【アプリ概要】

タイトル：天空のアムネジア

カテゴリ：ゲーム(RPG)

プレイ料金：無料(一部有料／アイテム課金あり)

対応機種：iOS 13.0以降、Android 6.0以降

新キャラクターの登場と共に楽しめる豪華なプレゼント企画。

エムスタイル「天空のアムネジア」直筆サイン色紙プレゼントキャンペーンの紹介でした。

