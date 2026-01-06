対象ポストをリポストで応募！EX「声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」

株式会社EXが、スマホRPG「ミリオンモンスター」にて新キャラクター「天翔ける午娘リンカ」のリリースに伴うキャンペーンを開催。

キャラクターボイスを務める声優「伊藤彩紗」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼント企画がスタートしました。

ミリオンモンスター「声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」

開催期間：2026年1月1日(木)00:00〜2026年1月15日(木)23:59

賞品：「天翔ける午娘リンカ」役 声優「伊藤彩紗」さん直筆サイン色紙

当選人数：合計5名様

応募条件：日本国内在住の方（Xアカウント公開設定必須）

ミリオンモンスター公式Xアカウントをフォローし、対象ポストをリポストすることで応募が完了するキャンペーンです。

応募者の中から抽選で5名に、新キャラクター「天翔ける午娘リンカ」役を担当する伊藤彩紗さんの直筆サイン色紙がプレゼントされます。

当選者には、公式Xアカウントよりダイレクトメッセージおよびゲーム内メッセージにて連絡が行われます。

転売防止のため、色紙には事務局側で「当選者の名前」または「シリアルナンバー」、あるいはその両方が記入される場合があります。

新キャラクター「天翔ける午娘リンカ」

新たにゲーム内に登場するキャラクター「天翔ける午娘リンカ」。

伊藤彩紗さんが声優を務める注目のキャラクターです。

【アプリ概要】

タイトル：ミリオンモンスター

カテゴリ：ゲーム(RPG)

販売料金：無料(一部有料／アイテム課金あり)

対応機種：iOS 13.0以降(iPhone、iPad、およびiPodtouchに対応)もしくはAndroid 6.0以降

人気声優のサイン色紙が手に入る期間限定のチャンス。

EX「声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

