ミドルシニア世代対象！和歌山労働局「合同企業説明会」
和歌山労働局が、令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト事業の一環として「合同企業説明会」をフォルテワジマ4階にて開催。
ミドルシニア世代を対象に、これまでの経験やスキルを活かした就職・転職の機会を提供するイベントです。
和歌山労働局「合同企業説明会」
開催日時：2026年2月28日(土) 13:30〜16:00 (受付開始 13:00〜)
会場：フォルテワジマ 4階 中ホール
所在地：和歌山県和歌山市本町2-1
対象者：概ね35歳以上59歳以下の方
参加費：無料
出展企業数：20社以上
服装・入退室：自由
概ね35歳以上59歳以下の求職者を対象とした合同企業説明会が開催されます。
当日は県内企業20社以上が出展予定となっており、採用担当者から仕事内容や働き方について直接話を聞くことが可能です。
アルバイト・パート・派遣など多様な就業経験を持つ方や、ブランクのある方も対象。
将来を見据えて長く働ける職場との出会いを支援する場となっています。
会場内には企業説明ブースに加え、就職に関する相談ブースや適職診断ブースも設置されます。
「まずは情報収集から始めたい」「自分に合う働き方を見直したい」といった方も気軽に参加できるよう、服装や入退室は自由。
事前申し込みが必要となり、チラシ記載の二次元コードまたは専用URLから手続きが可能です。
企業説明ブース（説明会実施風景）
対面形式で企業の担当者と話ができる企業説明ブース。
直接コミュニケーションをとることで、仕事の具体的なイメージを掴むことができます。
会場の様子（説明会実施風景）
多くの求職者と企業がつながる会場風景。
ミドルシニア世代の経験を求める企業と出会えるチャンスです。
適職診断コーナー
自分に合った職種や働き方を知ることができる適職診断コーナー。
客観的な診断を通じて、新たな可能性を発見する手助けとなります。
キャリアコンサルティングコーナー
就職に関する悩みや不安を相談できるブースも設置。
プロのアドバイスを受けながら、これからのキャリアについて考えることができます。
これまでの職務経験やスキルを活かしたい方にとって、有意義な時間となるイベント。
和歌山労働局「合同企業説明会」の紹介でした。
