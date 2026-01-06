“令和のグラビアヴィーナス”田中美久、最新写真集の発売が3.9に決定 ロケ地は自身初のヨーロッパ
俳優・タレントの田中美久にとって3作目となる最新写真集が、“みくの日”でもある3月9日に集英社より発売されることが決まった。
今作のロケ地は、ユーラシア大陸最西端の地ポルトガルのリスボンとシントラ。初めてのヨーロッパ渡航となった。トラム（路面電車）が行き交う街中を生活圏として実際にポルトガルで暮らしている様子から始まり、少し離れたビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる様子を撮影。ストイックに磨き抜かれた「美」、彼女らしさの象徴でもある「自由」の2つをテーマに、今の彼女のすべてを写し出した写真が満載となっている。
また今作は、これまでに出してきた写真集の中で最も大胆なカットに挑戦。2024年9月に発売された2nd写真集よりもさらに磨きがかかったボディを披露しており、あどけなさ＆かわいらしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡のバランスで成り立っている。
田中は「コンセプトは品のある大人の女性。見て『きれいだな』『どんな女性なんだろう』って想像がふくらむような写真集になってると思うので、ぜひたくさん見ていただけたらうれしいです！」とコメントしている。
田中美久写真集（仮）は、集英社より3月9日発売。定価3100円（税別・仮）。
※コメント全文は以下の通り。
＜田中美久 コメント全文＞
このたび3月9日、“みくの日”に 3rd 写真集を出させていただくことになりました！
この日は毎年ファンの方がすごく盛り上げてくださって、そこに合わせて写真集を出すことができるのが本当にうれしいです。前回の写真集から1年半、「次はいつ？」って期待されていたので、やっと報告することができました。
撮影場所はポルトガル。小学生の頃にSNSで見たことがあって、「こんなカラフルな街並みがあるんだ。いつか行ってみたい！」と思っていた街が、大人になってからリスボンだと知って。今回ついに行くことができました！
コンセプトは品のある大人の女性。見て「きれいだな」「どんな女性なんだろう」って想像がふくらむような写真集になってると思うので、ぜひたくさん見ていただけたらうれしいです！
