日本の歴史文化に触れる！戦国武将EXPO2026

日本の歴史文化に触れるイベント「戦国武将EXPO2026」を開催。

上野恩賜公園（噴水前広場）にて、侍や戦国時代から江戸時代にスポットを当てた3日間のイベントが展開されます。

SAMURAIフェス実行委員会「戦国武将EXPO2026」

開催日時：2026年1月16日(金)〜18日(日) 10:00〜18:00

会場：上野恩賜公園 噴水前広場

入場料：無料

アクセス：JR上野駅 公園口徒歩2分、東京メトロ 上野駅 徒歩5分

SAMURAIフェス実行委員会による、日本固有の文化である侍、戦国時代から江戸時代をテーマにしたイベント「戦国武将EXPO2026」が登場。

来場者が日本の歴史文化に触れることを目的に開催され、ステージでのパフォーマンスや侍体験、様々なグルメや地酒を楽しむことができます。

さらにパワーアップしたコンテンツで、歴史ファンだけでなく幅広い層が楽しめる内容。

ステージパフォーマンス

ステージでは、武将隊による演舞や殺陣パフォーマンス、武将の末裔によるトークショーなどを実施。

歴史系アーティスト「さくらゆき」なども登場し、会場を盛り上げます。

迫力あるパフォーマンスを披露する「紅桜剣舞会」。

各地から参戦する武将隊にも注目。

「上越上杉武将隊」などがステージを彩ります。

歴史体験・展示

体験エリアでは、甲冑着付けや居合体験、映えフォトスポットなどを用意。

「相馬野馬追 Fan Guide」など、伝統文化に触れる機会を提供。

「真田雁丸屋」などのブースも展開。

「コーエーテクモゲームス」も出展し、ゲームを通じた歴史体験も楽しめます。

物販コーナー

物販エリアでは、武将グッズや和物・工芸品を販売。

「螺旋ism」など、こだわりのアイテムが並びます。

「VICTORINOX」などのブランドも参加。

グルメ・地酒・縁日

飲食エリアでは、ご当地グルメが充実。

「もんじゃコロッケ」などのユニークなメニューも味わえます。

寒い季節に嬉しい「宮崎地鶏おでん」。

「渦潮からあげ」など、各地の美味を堪能できます。

また、縁日コーナーでは射的や当てクジなども楽しめます。

地酒コーナーでは、武将ゆかりの地の地酒やクラフトビールを提供。

「興梠」などの銘柄が登場。

「三角屋」のラインナップ。

「Suzu」などが提供するお酒で、大人の楽しみ方も提案。

上野恩賜公園が戦国・江戸の空気に包まれる3日間。

見て、触れて、味わって、日本の歴史文化を満喫できるイベントに注目です。

SAMURAIフェス実行委員会「戦国武将EXPO2026」の紹介でした。

