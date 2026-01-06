Ｊ１清水は６日、静岡市の三保グラウンドでトレーニングを行った。Ｊ１町田から期限付き移籍で加入した韓国代表ＦＷ呉世勲（オ・セフン、２６）が、３年ぶりに清水へ復帰した。再加入にあたり、「新しい呉世勲、変わった自分が清水の力になっている姿を見せたい」と意気込みを語った。

始動から２日目となったこの日は、ストレッチやパス回し、８対８のミニゲームなどで汗を流した。身長１９４センチの長身ストライカーは、２０２２年、２３年にも清水でプレー。再びオレンジ色のユニホームに袖を通し、「懐かしい場所に帰ってきたという気持ち。久しぶりに会えた選手も多く、ただいまという感覚です」と笑顔。「本当に気分よくスタートが切れました」と前を見据えた。

呉は２４年から町田に所属。清水から町田へ期限付き移籍していた２４年は３３試合に出場し、８得点。同年、韓国代表に初招集された。完全移籍となった昨年は、シーズン中盤からＦＷ藤尾翔太が１トップの先発に定着し、出場機会が減少。３１試合に出場するも２得点にとどまっていた。ただ、町田での２年間を通じて、プレー強度や守備を含めた対人プレーへの意識は高まったという。

移籍期間は２月１日から６月３０日までで、期間中は町田との公式戦には出場できない。２月から６月にかけて行われる「明治安田Ｊ１リーグ」は、清水が２月８日に名古屋を迎えて初戦を迎える。「アシストを含めて１０得点に絡んでいければ。ただ、自分のゴールよりもチームの勝利を最優先に考えている。力になれれば」と語った。

今季はさらに韓国人ＤＦ２選手がチームに加わった。代表の朴乗莘（パク・スンウク、２８）と、慶北自然科学高校出身の厳柱映（オム・ジュヨン、１８）だ。両選手ともＪリーグでのプレーは初めて。「自分は日本での在籍歴が長いので、サポートできることはしていきたい」と、先輩としての頼もしさを見せた。（伊藤 明日香）