甘くて新鮮なレッドベリーの風味！ANGEL CHAMPAGNE「NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-」
ANGEL CHAMPAGNE（エンジェル シャンパン）から、『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-』が発売されます。
毎年バレンタインの期間限定でたのしめるこの商品。
2026年1月22日(木)より、この時期だけの特別なコレクションが登場します。
発売日：2026年1月22日(木)
価格：74,800円(税込)
内容量：750ml
原産国：フランス
品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエ
アルコール度数：12.5％
販売場所：公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店
NV Rose Whiteをベースにした限定コレクションがラインナップ。
艶やかなバレンタインカラーが圧倒的な存在感を放ち、高級感のあるVALENTINE EDITIONとして仕上げられています。
パッケージは、肩掛けもできるベルトが付いたバニティタイプの特製BOX入り。
自分へのご褒美にはもちろん、恋人や友人、家族など大切な方へのギフトとしても活用できるシャンパーニュです。
NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION
ベースとなるRose Whiteは、誘うようなストロベリーとカスタードのような甘い香りが特徴。
「べル・エポック＝良き時代」を連想させる、魅力的で贅沢な味わいです。
甘くて新鮮なレッドベリーの風味が口いっぱいに広がり、バランスが良くなめらかな口当たり。
イチゴの風味が後を引くように残ります。
ANGEL CHAMPAGNEの強みである「長期熟成」により生まれる、きめ細やかな泡と上質な口当たりを堪能できます。
バレンタインシーズンを彩る、期間限定の特別なデザインと味わい。
ANGEL CHAMPAGNE「NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-」の紹介でした。
