漫画家の田辺洋一郎氏が、ネット上で問題視されていた生成ＡＩを使って加工した写真の投稿について６日までに自身のＳＮＳで謝罪した。

田辺氏はＸＡＩ社の「Ｇｒｏｋ（グロック）」を使って、アイドルグループ「ＳＴＵ４８」の工藤理子の写真に「首にマフラーを巻いて、ビキニを着せて」と指示を出し加工した写真を、「作画資料」としてポスト（現在は削除）。これに対し、工藤が絵文字を使った投稿で嫌悪感を示したが、投稿削除しなかった。この状況にメンバーの中村舞が「何も面白くないし、誰でもみることができるＸでこういうことをやるのはやめてください。前のポストも早く消してください」と厳しい言葉で投稿し、話題となっていた。

これを受けて田辺氏は５日、「先日の不適切な投稿に関しまして」とポスト。「この度は、私の配慮に欠けた投稿により、皆様に不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。肖像権、生成ＡＩ利用に関する意識の低さ、仕事相手であるアイドルとの距離感を見誤った傲慢さ、など反省しておりまます。関連ポストを削除し、現在関わりのあるグループとの取引停止をさせていただきました。今後はこのようなことがないよう精進したします。何卒よろしくお願いいたします」とつづった文章の画像を添えた。

また、工藤が所属するＳＴＵ４８は公式サイトで「【重要】ＳＴＵ４８メンバーの肖像権・パブリシティ権に関するお願い」のタイトルで声明を発表。「昨今、ＳＮＳ等において、無許可で撮影された写真・動画の投稿、メンバーの容姿を模したＡＩ生成画像・動画がアップロードされる事例が見受けられます。これらの行為は、撮影の有無に関わらず、メンバーの肖像権及びパブリシティ権を著しく侵害するものであり、運営事務局として看過できない状況にあります」と掲載。

「今後、こうした無断アップロード行為に対しては、厳しい姿勢で対処してまいります。他事務所所属メンバーに関しましても、所属事務所と連携し対応を図ります。許可なく撮影された写真・動画、およびメンバーをモデルとしたＡＩ生成コンテンツの投稿に関して、すでにアップロードされているものについては速やかに削除をお願いいたします。削除が確認できない場合や、悪質な加工・生成が見受けられる場合は、発信者情報開示請求等の手続きを行い、投稿者を特定した上で、法的手段を講じることも検討いたします」とした。