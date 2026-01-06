俳優・舘ひろし（７５）が６日、東京・新宿区の舘プロで、新年を祝う餅つきを行った。

トップバッターを買って出た舘は「よいしょ！」のかけ声に合わせ、慣れた手つきできねを振り下ろした。「今日は頑張りました」と声を弾ませ、２５０人に餅を振る舞った。

昨年は舘の芸能生活５０周年を記念して、石原プロ時代に恒例だった餅つきを再開。舘プロ５周年の今年も盛会となり「できる限りやっていきたい」と意欲を見せた。「僕の抱負は全くない。流れに任せて生きていく」と笑いを誘ったが、午（うま）年にちなんだコメントを促されると「（今年は）駆け抜けます！」と宣言した。

大ヒット映画「国宝」（李相日監督）で主人公・喜久雄（吉沢亮）の少年時代を好演した黒川想矢（１６）も参加。「去年は舘さんから『ちょっと下手だな』と言われたけど、今日は言われなかった。これからも餅つきを頑張っていきたい」と笑った。６月１９日公開のコメディー映画「免許返納！？」（河合勇人監督）で主演する舘からは「想矢の流し目がすごい。すごく勉強させていただきました。目指すは想矢」とべた褒め。これに黒川は「やめてくださいよ」と恐縮しきりだった。

舘プロに所属する池田努、小越勇輝、青柳尊哉、増本尚、竹内夢も勢ぞろい。交流のある立浪部屋から出席した大相撲の元関脇・明生は舘に促され、パワー全開の餅つきを披露して沸かせた。