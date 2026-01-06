第105回全国高校ラグビーの決勝が、あす7日に東大阪市の花園ラグビー場で行われる。

史上6校目となる3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第1）は6日、神戸市内で調整。前日の準決勝・大阪桐蔭戦で右肩を痛めて負傷交代した高校日本代表候補HO堂薗尚悟主将（3年）は練習に姿を現さなかった。

練習後、取材に応じた藤原秀之監督は、堂薗について「治療しています」と説明。「（本人が）“出たい”と言ってずっと治療しています。本人自体は元気なので、明日の朝にもう一回治療してみて、どこまでいけるか」と話し、起用するかどうかは決勝当日の朝に判断する意向を示した。練習にHO木俣蒼司郎（2年）も不在だったことを問われると「（堂薗と）2人で密談しています」と報道陣を笑わせ、多くは語らなかった。

前日の大阪桐蔭戦は逆転に次ぐ逆転のシーソーゲームとなり、終了間際に高校日本代表候補PR喜瑛人（よし・あきと、3年）の逆転トライで激闘を制した。あす7日の決勝を含めて9日間で5試合。藤原監督は「疲れているでしょうね。疲弊しています」と選手たちの状態を明かす。

ただ、残るは1試合。京都成章の印象については「アタックでいろんなオプションを持っていて、技術的には高校レベルでは一番高い。そこに対して、どれだけ粘り強くディフェンスできるか」と指揮官は話した。力を振り絞り、頂点を極める。