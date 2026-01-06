µÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¡¢Æ®ÉÂ¤â»Ù¤¨¹ç¤¤4·î¤Ë¶âº§¼°¡ÖÌ´¤ä¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÏµåºÇÂç¤ÎÊõÊª¡×¸¶²èÅ¸³«ºÅ
¡¡É×ÉØÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖµÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¡×¤¬6Æü¡¢Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ö·Ý½Ñ²ñ´ÛÈþ³ÚÍè¡Ê¤ß¤é¤¯¡Ë¡×¡ÊÆàÎÉ¸©À¸¶ð»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÂç½õ¡¦²Ö»Ò¤ÎÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¡×³¨ËÜ¸¶²èÅ¸¡Ê7¡Á11Æü¡¢Æ±½ê¡¦¾ïÀßÅ¸¼¨¼¼¡Ë¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë·ì±Õ¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤ò´µ¤¤¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Î²Ö»Ò¡Ê71¡Ë¡£Âç½õ¡Ê76¡Ë¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤ò²¡¤µ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¡¢Àå¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ï·òºß¡£¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸µµ¤¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦É×ºÊ¤ÈÇÏ¤Î³¨¤Ë¡ÖÎáÏÂÈ¬Ç¯¡¡ÈôÌö¤ÎÇ¯¡¡ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¡Áö¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÇÛÉÛ¡£¤³¤Î³¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ê¤¬¼£¤Ã¤Æ10Æü¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¡£¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Âç½õ¤Ï¡ÖÈà½÷¤Î¤¬¤ó¤Ï¹ü¤¬ÍÏ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ê¤Î¹Ã¤Î¹ü¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍ»ÄÌ¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØÀ¸³è50¼þÇ¯¡Ö¶âº§¼°¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²Ö»Ò¤Ï¡Ö»à¡Ê4¡Ë¤Ì¤Þ¤Ç¤¯¡Ê9¡Ë¤ë¤·¤à¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤è¡Ê4¡Ë¤í¤³¤ó¤Ç¤¯¡Ê9¡Ë¤é¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¶âº§¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Âç½õ¤â¡Ö50Ç¯É×ÉØ¤¬»ý¤ÄÈë¤±¤Ä¤Ï²¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢²æËý¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö50Ç¯Â³¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢50Ç¯ÌÜ¤Ë½÷Ë¼¤ÈÃ¶Æá¤¬¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¤¤Æ¤ë¤«¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ê²Ö»Ò¤Ï¡ËÃÏµåºÇÂç¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²ð¸î¤ÏÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢°ìÈÖÂç»ö¤ÊÊõ¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ëÊõ¤Ë¡¢¤½¤ÎÌô¤òËÍ¤¬ÅÉ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¹½ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤ÏµÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê²Ö»Ò¤¬¡Ë¹³¤¬¤óºÞ¤òÄê´üÅª¤Ë°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤ÇÂÎÎÏ¤ÏÍî¤Á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£Âç¤¬¤«¤ê¤Ë50¼þÇ¯µÇ°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖNGK¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡Ë¤Ç³¨²è¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ì¡ºÍ¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤À¤±¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤¢¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¤¤¤¤ï¡ª¡×¤È²Ö»Ò¤âÂ³¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡Æ±Å¸¤Ï¡¢²Ö»Ò¤¬1988Ç¯¤´¤í¤«¤éÉÁ¤¡¢89¡Á91Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿²èËÜ½¸¡ÖÂç½õ¡¦²Ö»Ò¤ÎÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¡×¤Î¸»¤¬Ìò150ÅÀ¤ÎÃæ¤«¤é30ÅÀÍ¾¤ê¤ò9Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£