『刀剣乱舞ONLINE』キャラ名の読み方変更 刀剣男子「安宅切」理由と経緯説明
ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の公式は6日、キャラの刀剣男子「安宅切」の名前の呼び方を「あたきぎり」から「あたぎぎり」へ変更することを発表した。
【動画】どんなキャラ？名前の読み方が変更された刀剣男子「安宅切」
運営は「【『安宅切』名前の読み方変更のご報告】平素は『刀剣乱舞ONLINE』をプレイいただき、誠にありがとうございます。安宅切につきまして、名前の読み方を安宅切（あたきぎり）から（あたぎぎり）へ変更することをご報告いたします」と説明。
続けて「理由につきましては、諸説ありながら様々な関係者のご意見をいただき、この度は名前を変更をする判断に至りました。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程、お願い申し上げます」と経緯を伝えた。
最後になお、ゲーム内での対応は1月6日のメンテナンス終了後を予定しております。今後も『刀剣乱舞ONLINE』をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
安宅切は、昨年12月16日から実施している期間限定イベントで登場した刀剣男子となっている。
