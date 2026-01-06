全国高校ラグビー大会の決勝はあす7日、東大阪市の花園ラグビー場で行われる。

5大会ぶりに決勝進出を決め、初Vを狙う京都成章（京都）は6日、奈良市内のグラウンドで約2時間調整した。ここまで3試合連続トライを決めているゲーム主将の土肥祐斗（3年）は「めちゃくちゃチームの雰囲気が良い。まずチームが勝つことが最優先だけど、チームが勝つ過程の中で僕のトライがあればラッキー。決勝の舞台が凄く楽しみでワクワクする」と声を弾ませた。

京都勢としては05年度大会の伏見工（現京都工学院）以来20大会ぶりの頂点まであと1勝となった。相手は昨春の全国選抜大会決勝で完封負けを喫した桐蔭学園。当時の試合を振り返り、「自分たちで気づいて修正する力が桐蔭学園さんとの大きな違いだと感じた。そこを1年間通して磨き続けてきた」と自信を口にした。

花園の決勝で桐蔭学園と戦うのは5年前の20年度大会以来2度目となる。関崎大輔監督は「小手先では絶対勝てない相手。最後はタックル。明日は集大成ですね」と語った。伝統の“ピラニアタックル”で初Vも離さない。