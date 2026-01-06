SOURCE MUSICが、レーベル設立以来初となるボーイグループ結成に向けたグローバルオーディション『SOURCE MUSIC 2026 GLOBAL BOY AUDITION』をオンラインにて世界同時開催する。

本オーディションの応募期間は、1月25日までの約3週間。2008年以降に生まれた男性であれば国籍を問わず世界中からエントリーが可能であり、募集部門はボーカルやダンスに限定せず、個人の魅力を最大限に発揮できるあらゆる形態での応募を募り、次世代を担う新たな才能の発掘を目指すとしている。

オーディション公式サイトおよびSNSに公開されたポスターには、オーディション情報を載せた宇宙船が描かれており、文字とグラフィックの自由な配置は、SOURCE MUSICが目指す“10代の個性と自律性”を直感的に表現している。

また、SOURCE MUSICは募集期間中、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルとオーディション公式SNSにて様々なコンテンツを順次公開。オーディションに関する詳細は、SOURCE MUSIC公式サイトで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）