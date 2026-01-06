全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、1月17日から23日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は1月7日から13日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,000マイル

東京/羽田〜秋田・庄内・小松・大阪/伊丹線、大阪/伊丹〜大分・福岡線、札幌/千歳〜函館、長崎〜五島福江線

・4,000マイル

東京/羽田〜根室中標津・函館・広島・岡山・岩国・高知・大分・熊本線、大阪/伊丹〜秋田・新潟・長崎線、大阪/関西〜沖縄/那覇線、名古屋/中部〜札幌/千歳・宮崎線、札幌/千歳〜広島・福島線、福岡〜仙台線、沖縄/那覇〜広島・鹿児島線

・5,000マイル

大阪/関西〜石垣線、札幌/千歳〜福岡線

・6,500マイル

東京/羽田〜石垣線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。