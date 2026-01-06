ソニー・ホンダモビリティは、米国ラスベガスの「CES 2026」開幕に先立ち、現地時間1月5日に記者発表会を開催した。

プロトタイプ車両「AFEELA Prototype 2026」を初公開し、第1弾モデル「AFEELA 1」の最新状況を明らかにした。

AFEELA 1（左）、AFEELA Prototype 2026（右）

AFEELA 1の最新状況と今後の展開

第1弾モデルとなる「AFEELA 1」は、年内に米国カリフォルニア州で納車開始予定。2025年秋にはホンダの米国オハイオ州工場にある生産ラインで試作を実施しており、CES 2026の会場ではその先行量産車が展示された。

販売エリアについては、2027年にアリゾナ州へ拡大するほか、日本国内でも2027年前半の納車開始を目指す。

顧客接点の構築も進めており、今春にはカリフォルニア州のトーランスとフリーモントに、ショールームと納車機能を備えた拠点「AFEELA Studio and Delivery Hub」を開設する。

フリーモントの拠点

トーランスの拠点

早期予約者を対象とした体験イベントも段階的に実施し、2026年後半には試乗体験の提供も開始する予定。これまでに展開してきたショールームやイベントでは、累計で10万人以上の来場と2万4000回以上の車内デモを記録している。

新プロトタイプ

今回初公開された「AFEELA Prototype 2026」は、AFEELA 1のコンセプトを継承しつつ、空間の自由度をさらに高めたモデル。

このプロトタイプをベースとした新型モデルを2028年以降に米国市場へ投入することを目指している。

技術面では、Qualcomm Technologiesのプラットフォーム「Snapdragon Digital Chassis」を次世代のE&Eアーキテクチャーに採用。

運転支援システム「AFEELA Intelligent Drive」は、VLM（Vision Language Model）を統合したAIモデルへと進化させ、将来的なレベル4相当の自動運転技術の実現を目指す。

また、対話型エージェントにはMicrosoftの「Azure OpenAI」を活用し、個々のユーザーに最適化された自然な対話を可能にする。

共創プログラムとインセンティブモデル

社外のクリエイターが車内エンタテインメント用コンテンツを開発できる「AFEELA 共創プログラム」を展開する。

開発に必要な情報のほか、クラウドAPIやAndroidアプリの開発環境も順次整備する方針。さらに、クリプト技術を用いたオンチェーン型のモビリティサービスプラットフォームの構築も進める。

これは「X-to-Earn」をコンセプトに、トークンによるインセンティブを活用したエコシステムを目指すもので、他メーカーやサービスプロバイダーへの開放も予定している。