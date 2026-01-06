auコマース＆ライフは、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で、Pontaパス会員を対象に「Pontaパス ポイントUPセレクト 抽選で最大全額ポイントバック！キャンペーン」を実施する。3月2日午前9時59分まで。

キャンペーンは全2回で、対象商品を購入すると抽選に参加できる。第1回は1月5日10時から2月2日9時59分まで、第2回は2月2日10時から3月2日9時59分までとしている。条件を満たした場合、各回それぞれ抽選に参加できる。

特典は、抽選で合計800人に、対象商品の購入金額の全額相当分をPontaポイントとして還元する。ポイントはau PAY マーケット限定ポイントで、還元上限は各期間5000ポイント。

全額相当分のポイント還元は、「Pontaパス ポイントUPセレクト」のポイント還元とキャンペーンによるポイント還元を合算したものだとしている。重複当選はない。

当選枠は、期間中にキャンペーンページ内の入会ボタンを経由してPontaパスに新規入会したユーザー向けが合計200人で各回100人、それ以外のPontaパス会員向けが合計600人で各回300人。期間中に新規入会したユーザーは両方の当選枠で抽選対象となり、当選確率が上がるとしている。

適用条件は、au PAY マーケット会員であること、新規会員登録を含む、「Pontaパス ポイントUPセレクト」で対象商品を購入すること、購入時点でPontaパス会員であること。

ポイント加算時点までに退会している場合は対象外となる場合があるとしている。

「Pontaパス ポイントUPセレクト」は、Pontaパス会員向けに対象商品が最大50％のPontaポイント還元となる施策で、日曜日の買い物が5％還元となる特典なども案内している。あわせて「au PAY マーケット」は、au利用者に限らず利用できるとしている。