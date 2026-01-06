巨人は6日、球団公式YouTubeにブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）のヒストリーを2分59秒にまとめた動画を新規投稿し、ついに海を渡る主砲にエールを送った。

動画は、岡本が高卒新人だった2015年9月26日のヤクルト戦（東京D）でプロ初のお立ち台に上がった際に発した「初めまして。奈良県から来ましたジョニー・デップで〜す」からスタート。

米国のファンにも分かるように「Johnny Depp, who came from Nara, become the Giants' great captain and set out on a new journey.」（奈良県出身のジョニー・デップがジャイアンツのキャプテンとなり、新たな旅に出発する）とちゃめっけたっぷりに添えた。

そして、「読売巨人軍第89代4番打者」の文字とともに、4番として初本塁打したシーンやプロ初のサヨナラ弾、ロッテ時代の佐々木朗希投手（現ドジャース）から放った一発など劇的な一発を放ったシーンを大量に入れ込み「NPB史上最年少 22歳で『3割・30本塁打・100打点』を達成」「優勝を宿命づけられた巨人の4番」「『聖域』と呼ばれる特別な場所」「『重責と誇り』を胸に進化し続けた」と文字が並んだ。

さらに「読売巨人軍第20代キャプテン」「チームを引っ張る主将で4番」の文字のあとには三塁手や一塁手としての好守やハッスルプレーもアップ。「勝敗の責任を一身に背負いながら戦い続けた」と三振やポップフライを打ち上げる場面もあえて紹介された。

「混戦を制したリーグ優勝」の文字のあとには2024年シーズンに4年ぶりセ・リーグ優勝を果たした瞬間や阿部慎之助監督の胴上げシーン、ビールかけを前にあいさつに立った岡本の「僕はね、この瞬間をずーっと待ちわびてましたよ」といううれしそうな顔には「待ちわびた歓喜の瞬間だった」のキャプションが付けられた。

「3度の本塁打王を獲得」「巨人軍では王貞治さん、松井秀喜さんに次ぐ6年連続30本塁打」「球団史上3人目の『4番』で8年連続2桁本塁打」「歴史を築き続けた」「いつまでの見ていたい 永遠のアーチ」「放たれた打球は私たちの夢を乗せ」「美しい放物線を描いてどこまでも飛んで行く」

岡本の功績、そして、岡本に対するファンや球団関係者の思いがつづられたあとには「GOOD LUCK on your track of hope.」のメッセージと「OKAMOTO」「25」が浮かぶユニホーム姿の背中が。最後は「希望の轍に幸あれ」と岡本の登場曲「希望の轍」（サザンオールスターズ）にかけた言葉で愛情たっぷりに締めくくられた。

岡本はブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で契約合意。背番号も「7」に決まった。入団会見は6日米東部時間午後1時（日本時間7日午前3時）に本拠ロジャース・センターで行われる。