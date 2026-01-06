歌手の早見優（59）が5日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。プライベートでパン屋で偶然会って、「すっごいかわいい人だな」と思った意外な人物を明かす場面があった。

この日はかつての事務所の後輩である女優で歌手の酒井法子と出演。堀越高校の先輩でもあり、昨年開催された「2025 LIVE FOR LIFE 音楽彩 〜本田美奈子．メモリアル〜」でも共演した。

早見は「法ちゃんとこんな、まさかバーで一緒になるとは」としみじみ。酒井も「いや、私は今、感無量でございます」と共演を喜んだ。

「本当に10代のイメージしかないから、私。オーディションの時」と話しつつ、「ちょこちょこプライベートで、パーティーとかで会ったり、それこそパン屋さんであったりね」と早見。「“すっごいかわいい人だな。ええっ？”て思ったら、“あ、酒井法子ちゃんだ！”って。そんな話の出来事がありましたよ。あれ、もう何年前だろ？」と投げかけ。

酒井は「あれは2年ほど前ですかね。ぐらいになっちゃうのですかね。最近1年があっという間で」と応じた。