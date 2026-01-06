C大阪が6日、ヨドコウ桜スタジアムで日置貴之社長らが出席して新体制発表会見を行った。サンフレッチェ広島の強化部長だった雨野裕介氏が新設のスポーツダイレクター（SD）に就任。トップチームに加えてアカデミー、レディースの3部門を統括する。雨野SDは「トップチームに振り切って言うなら“日常を勝負する”ことが必要。連勝し、負けないことの習慣化をつける。優勝するチームは10試合以上負けませんから」と方針を語った。

雨野SDは「各ポジションを満遍なく取れた」と話す9選手のうち、U―23代表で遠征中のMF石渡ネルソン、MF横山夢樹を覗く7選手が会見に出席。それぞれが数字をテーマに抱負を述べた。

▼DF田中隼人（背番号3） 目標の数字は「1」。J1でゴールしてないので初ゴールしたい。

▼FW桜川ソロモン（背番号9） 目標の数字は「100」。練習から100％出してチームに貢献したい。

▼GK中村航輔（背番号23） 「23」は個人的にお気に入りの番号。サポーターに覚えてもらいたい。

▼MF大迫塁（背番号34） 目標は「1」。一つ一つの積み重ねをやり続けて、とにかく試合に出たい。

▼FW金本毅騎（背番号39） 数字は「100」。100％で取り組んでチームに貢献したい。

▼GKイシボウ拳（背番号46） 試合に貢献して僕の「46」番を知ってもらいたい。

▼DF鷹啄トラビス（背番号97） 目標は「0」。失点の多いチーム。クリーンシートすることが目標です。

※MF横山夢樹の背番号は14、MF石渡ネルソンの背番号は18。