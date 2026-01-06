ＪＲＡは１月６日、２０２５年度のＪＲＡ賞を発表した。年度代表馬にはフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が選ばれた（年齢、所属は２０２５年時点の表記）。投票総数２４８票のうち２２６票を獲得した。同馬は最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースにも選出された。

１年間、ダートのみを走っていた馬の年度代表馬は史上初。ＪＲＡの競走を一度も走っていない馬の選出は、９９年のエルコンドルパサー以来。２位はミュージアムマイルの１８票、３位はジャンタルマンタルの２票、クロワデュノールとマスカレードボールはそれぞれ１票で、フォーエバーヤングは９１％の得票率での受賞となった。受賞式は１月２６日に行われる。

同馬は２５年のサウジカップを勝ち、ブリーダーズカップ（ＢＣ）クラシック・米Ｇ１で日本調教馬として初めての勝利を挙げたことが評価された。

４日に栗東トレセンに帰厩。１着賞金１０００万米ドル（約１５億７０００万円）と世界最高の賞金を誇るサウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）に向けて準備を進めている。

１月４日（日本時間５日）には全米サラブレッド競馬協会（ＮＴＲＡ）による２０２５年度の北米競馬の年度代表表彰の「エクリプス賞」各部門の最終候補にも選ばれており、日米での受賞に期待がかかる。

【フォーエバーヤング】父リアルスティール、母フォエヴァーダーリング（父コングラツ）。栗東・矢作芳人厩舎所属。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算成績１３戦１０勝（うち地方５戦５勝、海外は７戦４勝）。２５年の総獲得賞金は２３億７０２４万２９００円（うち地方４０００万円、海外２３億３０２４万２９００円）。馬主は藤田晋氏。