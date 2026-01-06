ＪＲＡは１月６日、２０２５年度のＪＲＡ賞を発表した。年度代表馬にはフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が選ばれた（年齢、所属は２０２５年時点の表記）。得票総数２４８票のうち２２６票を獲得した。授賞式は１月２６日に行われる。

全１１部門の受賞馬と各票数（投票総数２４８票）は以下の通り

◆年度代表馬

フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）２２６票

◆最優秀２歳牝馬

スターアニス（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）２４７票

◆最優秀２歳牡馬

カヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）１９０票

◆最優秀３歳牡馬

ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）２１３票

◆最優秀３歳牝馬

エンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）２４６票

◆最優秀４歳以上牡馬

フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）２０８票

◆最優秀４歳以上牝馬

レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）１７６票

◆最優秀スプリンター

サトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）１９８票

◆最優秀マイラー

ジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）２４８票

◆最優秀ダートホース

フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）２３０票

◆最優秀障害馬

エコロデュエル（牡６歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）２４８票