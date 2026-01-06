2025年度JRA賞受賞馬選考委員会が6日、東京都港区のJRA本部で行われ、各賞が決定。ダート馬初の年度代表馬に輝いたフォーエバーヤングは、最優秀4歳以上牡馬、最優秀ダートホースにも選出された。

最優秀4歳以上牡馬部門では投票総数248票中208票、最優秀ダートホース部門では同230票を獲得した。

▼藤田晋氏（馬主）オーナーとして、年度代表馬を受賞する日が来るとは夢にも思っていませんでした。フォーエバーヤングを選んでいただき、ありがとうございます。矢作厩舎の皆さま、坂井瑠星ジョッキー、ノーザンファームの皆さまをはじめ、たくさんの人の尽力のおかげであり、私は何もしていませんが、今後、フォーエバーヤングに恥じない馬主でありたいと思います。

▼矢作師 このたびは栄誉ある賞を頂きまして大変光栄に思います。JRAでの出走がない中で、このような賞を頂けたことは彼が成し遂げたことの偉大さの証明だと思いますので大変うれしく思っております。また、厩舎として続けてきた挑戦も評価されたことがうれしいです。今後も、この賞に恥じないような成績を残していけるよう精いっぱい努力いたします。

▼坂井瑠星騎手 この度はフォーエバーヤングが年度代表馬に選ばれたこと、そしてその背中に居続けられたことは、騎手として非常にうれしく誇りに思います。藤田オーナー、矢作調教師、服舎スタッフ、牧場関係者、すべての方に感謝したいです。2025年の彼の走りは年度代表馬にふさわしいものだったと思います。フォーエバーヤングにふさわしい騎手となれるよう、これからも精進していきたいです。