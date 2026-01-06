スタバ新作「玉露抹茶フラペチーノ」、期間限定でアーモンドミルク変更が無料に
スターバックスコーヒージャパンは、「凜と 玉露抹茶 フラペチーノ」を対象に、通常55円のアーモンドミルク変更カスタマイズを無料で試せるキャンペーン実施する。期間は1月5日から13日までの9日間。
凜と 玉露抹茶 フラペチーノ 700円
玉露抹茶フラペチーノの価格は700円。今回のカスタマイズでは、甘さを控えめに楽しみたい人や、玉露抹茶の風味をしっかり味わいたい人に向けた提案となっている。アーモンドミルクならではのすっきりとした飲み口により、最後まで軽やかに楽しめる点も特徴だ。
本企画はモバイルオーダー&ペイにも対応し、全国のスターバックス店舗で実施される予定だが、一部店舗では取り扱いがない場合や欠品となる可能性があるという。
