ぼる塾・あんり、本気で恋していた男性芸能人明かす「いい終わり方だったのでまだ理想のまま」
【モデルプレス＝2026/01/06】お笑いカルテット・ぼる塾のあんりが、5日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時15分〜）に出演。本気で恋をしていた男性芸能人を明かした。
【写真】ぼる塾・あんりが“ガチ恋”していた男性芸能人
この日の番組では「おせっかい合コン」と題し、合コン未経験のあんりのために合コンをセッティング。初々しい合コンの様子をモニタリングした。
理想の男性像を聞かれたあんりは「結構強めの人というか、ガッシリした人が好き」「無人島から来たみたいな感じ。みなぎる力みたいなのが欲しい」と話し、先輩であるお笑いコンビ・大自然のロジャーの名前を挙げた。
そして、あんりは「実際に本当に好きだったんですよ」とロジャーに本気で恋をしていたことを告白。過去には、相方・田辺智加のアドバイスのもと、バレンタインデーに手作りのいなり寿司を渡したことがあると話し「めちゃくちゃ喜んでくれたんですよ。『さっきから甘いもの食べてたからこういうのめっちゃ嬉しい』って。田辺さんの思惑通り」と嬉しそうに語った。
さらに「そのことを知らない後輩が、ロジャーさんがいなり寿司持ってるから『そのいなり寿司うまそうですね。1個ください』って言ったんです」と回顧。「そしたらロジャーさんが、その後輩に『これは俺があんりからもらったやつだから、人にはあげられない』って（断った）。もうめっちゃ好き！と思って」とロジャーの心遣いに感激したと話し、スタジオメンバーも「キャー！」「メロい」と沸き立った。
ロジャーのことを「超好き」だったあんりは「告白もした」と実際にお笑いタレント・東野幸治のラジオ番組でロジャーに告白。しかし、想いは届かず「しっかりちゃんと断ってくれて。『あんりは仲間で、そういうふうには見られないよ』で終わっちゃったんですけど」と振り返り「でも、いい終わり方だったので、まだ理想のままなんです」としみじみと語った。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】ぼる塾・あんりが“ガチ恋”していた男性芸能人
◆あんり、本気で恋をしていた男性芸能人
この日の番組では「おせっかい合コン」と題し、合コン未経験のあんりのために合コンをセッティング。初々しい合コンの様子をモニタリングした。
そして、あんりは「実際に本当に好きだったんですよ」とロジャーに本気で恋をしていたことを告白。過去には、相方・田辺智加のアドバイスのもと、バレンタインデーに手作りのいなり寿司を渡したことがあると話し「めちゃくちゃ喜んでくれたんですよ。『さっきから甘いもの食べてたからこういうのめっちゃ嬉しい』って。田辺さんの思惑通り」と嬉しそうに語った。
さらに「そのことを知らない後輩が、ロジャーさんがいなり寿司持ってるから『そのいなり寿司うまそうですね。1個ください』って言ったんです」と回顧。「そしたらロジャーさんが、その後輩に『これは俺があんりからもらったやつだから、人にはあげられない』って（断った）。もうめっちゃ好き！と思って」とロジャーの心遣いに感激したと話し、スタジオメンバーも「キャー！」「メロい」と沸き立った。
◆あんり、過去には「告白もした」
ロジャーのことを「超好き」だったあんりは「告白もした」と実際にお笑いタレント・東野幸治のラジオ番組でロジャーに告白。しかし、想いは届かず「しっかりちゃんと断ってくれて。『あんりは仲間で、そういうふうには見られないよ』で終わっちゃったんですけど」と振り返り「でも、いい終わり方だったので、まだ理想のままなんです」としみじみと語った。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】