新居完成のカジサック、広々クローゼット公開「使い勝手良さそう」「きちんと整理されてて尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/01/06】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）が2026年1月5日までに、自身のYouTube「梶原雄太の部屋」を更新。新居のクローゼットを公開し、反響が寄せられている。
カジサック「使い勝手良さそう」洋服ずらり広々クローゼット
2025年10月28日に、新居の完成を報告し「『夢が叶いました』ついにマイホーム完成！！新居ルームツアー！！」と題し動画を公開していたカジサック。この日は「新居のクローゼットをガッツリ紹介します！」というタイトルで動画を更新した。
次女にカメラをお願いし、カジサックは広々としたクローゼットについてエリアごとに細かく紹介。左右両方にあるクローゼットバーには、自身の洋服や家族の洋服がずらりとかけられており、広々とした棚には帽子の他に漫画やゲーム機などがきちんと並べられている。その他にも来客用のマットレスやスーツケースなども置かれており、収納としても機能していることが明かされた。
また洋服の紹介では、次女に次々と自身のスーツを見せながら「何してる時の？」「パパと西野（亮廣）さんでやることだよ」といつ着るためのスーツなのかをクイズする場面も。キリンのマスクを見つけた時には息子を呼んでかぶってもらうなど、和気あいあいとしたルームツアーを展開した。
この投稿に、ファンからは「きちんと整理されてて尊敬」「めちゃくちゃ広い」「使い勝手良さそう」「スーツがたくさん」「お子さんたちがパパの手伝い喜んでしてるのが素敵」「スーツクイズ可愛い」といったコメントが寄せられている。
カジサックは、2006年に妻（ヨメサック）と結婚。2007年に第1子長男、2009年に第2子長女、2012年に第3子次男、2016年に第4子次女、2020年第5子三女がそれぞれ誕生した。（modelpress編集部）
